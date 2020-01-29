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В Украине повышают штрафы за нарушение требований пожарной безопасности: сколько придется платить
Кабмин усилил ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности — минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривен, а максимальный — 8,5 тысяч гривен. Ранее в Украине ввели штрафы за перевозку детей без автокресел.
О решении правительства, касающейся техногенной безопасности, сообщает премьер-министр Алексей Гончарук. «Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями. До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц — от 34 до 170 гривен. Такого „наказания“ недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности», — пишет премьер на своем Telegram-канале.
По словам Алексея Гончарука, значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, «скорой» или аварийных служб — он составит от 3,4 тысячи до 10,2 тысячи гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 января 2020 года уголовному преследованию подлежит «управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения или под действием медицинских препаратов, снижающих внимание и скорость реакции»
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