Движение по «уставшему» мосту Патона в Киеве ограничат на несколько месяцев

Украина

Специалисты «Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского» приступили к детальному обследованию моста Патона, о больших проблемах которого ранее заявил представитель Института электросварки. Эксперты определят состояние конструкции: несущую способность и эксплуатационную пригодность моста, а также и остаточный его ресурс. По итогам обследования (ориентировочно оно продлится несколько месяцев) учтут все дефекты, определят уровень деградации строения и предложат рекомендации по его использованию.

По словам Николая Поворозника, первого заместителя столичного головы, город готов к реконструкции моста Патона. Ее планируют начать в 2021 году. Но перед этим нужно снять с моста охранный статус и исключить его из перечня объектов культурного наследия местного значения.

Напомним, что при строительстве цельносварного моста в 1953 году были совсем другие нормативы: сооружение тогда рассчитали на 10 тысяч машин в сутки, а сейчас трафик в десять раз больше. К тому же по мосту движется и грузовой транзитный транспорт.

Как заявил руководитель «Киевавтодора» Александр Густелев, в течение последних лет в столице проводились проверки 171 конструкции. Систематически обследуют и мост имени Патона. Учитывая его возраст и нагрузки, которые он переносит, мосту присвоили пятую категорию «усталости», которая позволяет говорить о стадии неработоспособности конструкции. Кстати, в таком же состоянии находятся еще 28 сооружений в городе.

Чтобы уменьшить нагрузки на мост, в период его обследования и до начала реконструкции ограничено движение транспорта: для автотранспорта открыты три полосы в направлении правого берега и две полосы — в сторону левого. Также по мосту запретят движение грузового транспорта.

На маршрутах №№ 43, 50 троллейбусы сверхбольшой вместимости (18-метровой длины) заменены подвижным составом большой вместимости (длиной до 11 метров). Учитывая, что на маршруте № 50 наибольший пассажиропоток приходится на участок от улицы Милославской до Дарницкой площади, количество троллейбусов на маршруте № 50К увеличено (следует до Дарницкой площади).

Напомним, мост Патона — первый в мире цельносварный крупногабаритный автодорожный мост (длиной 1 543 метров). Ширина проезжей части между бордюрами — 21 м, а тротуаров для пешеходов — 3 м.

Ранее движение по мосту имени Патона временно ограничивали из-за ремонта.

Фото — informator.ua

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