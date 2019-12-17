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Украина

Движение на мосту Патона в Киеве ограничат до конца недели

21:10 17 декабря 2019 23
мост Патона
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Как сообщили в «Киевавтодоре», на мосту имени Патона обнаружили аварийное проседание покрытия проезжей части. Чтобы остановить дальнейшее разрушение плиты, ремонтники срочно проведут восстановительные работы. В период с 21:00 17 декабря и до 6:00 23 декабря дорожники частично ограничат движение (на крайней полосе в направлении левого берега). Ранее в Киеве ограничили движение транспорта на Северном мосту и Севастопольской площади.

В корпорации просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ремонтники будут работать круглосуточно и постараются по возможности восстановить движение раньше.

Если на мосту имени Патона частично ограничивают движение, то на столичном железнодорожном переезде на проспекте Науки (рядом со Столичным шоссе) в течение трех ночей с 20:00 18 декабря до 8:00 21 декабря полностью перекрывают движение. В месте работ, которые выполнит «Укрзализныця», планируют заменить настил и обновить асфальтовое покрытие.

Именно из-за работ на этом переезде с 18 до 20 декабря изменится маршрут автобуса № 20. Ежедневно с 20:00 до 08:00 «Киевпасстранс» организовал движение автобуса на участках:

— от жилмассива Корчеватое до станции метро «Выдубичи»;

— от станции метро «Площадь Льва Толстого» до Пирогова.

Тем временем на некоторых линиях электротранспорта в ближайшие дни предусмотрен сокращенный режим работы. В ночь на 18—21 декабря из-за ремонта путей на улице Миропольской трамваи №№ 28, 33К совершат последние рейсы:

№ 28 отправится от улицы Милославской в 23:42, 23:53, от станции метро «Лесная2 — в 22:53, 23:04;

№ 33К проследует от улицы С. Лифаря — в 23:47, 00:02, от улицы П. Усенко — в 23:08, 23:22.

В 04:45 движение на маршрутах войдет в привычную колею.

Что касается трамвая № 16, то сокращение его маршрута в ночь на 18—20 декабря обусловлено ремонтом путей на улице Добрынинской. Последние отправления по действующему маршруту:

— от Контрактовой площади в 22:08, 22:22;

— от станции метро «Героев Днепра» — в 22:00, 22:25.

С 23:30 трамвай проследует от Контрактовой площади до площади Т. Шевченко, а в 05:45 вернется на свою привычную трассу.

Изменения работе ночных троллейбусов №№ 93Н, 94Н связаны с ремонтом контактной сети на бульваре Т. Шевченко. В ночь на 18 и 19 декабря (с 00:20 до 05:20) движение троллейбусов организовали до ж/д вокзала «Южный»:

№№ 93Н, 94Н будут курсировать соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса

Напомним, что до 26 января автобусы №№ 24, 114 по выходным и праздничным дням изменят маршруты движения. Это связано с подготовкой и празднованием Нового года на Софийской площади.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алматинской (Дарница) временно приостановили движение трамваев №№ 23, 32, 33. Мы также информировали, как изменятся графики и маршруты транспорта из-за технических ремонтов.

В Киеве до 27 декабря ремонтируют улицу Богдана Хмельницкого. А до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города, реконструируют пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район).

Также мы сообщали, где в центре Киева из-за праздников ограничили движение транспорта.

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