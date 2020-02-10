Мир

У Трампа хотят выделить Украине в 2021 году свыше 300 млн долларов: на что пойдут деньги

В 2021 году Украина может получить от США в общей сложности 316 млн долларов помощи. Об этом свидетельствует проект бюджета Государственного департамента США, сообщает Telegram-ресурс «Раньше всех. Ну почти».

Самое большое финансирование — 145 миллионов долларов — предусмотрено для экономической поддержки развития Украины, а также для военной помощи нашей стране — 115 млн долларов. ю

На помощь в рамках программ здравоохранения по линии агентства USAID в Госдепе готовы выделить 6 миллионов долларов (плюс прямая помощь 25 миллионов долларов), на борьбу с оборотом наркотиков — 13 миллионов долларов, на программу борьбы с терроризмом — 6 миллионов долларов, на финансирование программы в рамках военного образования международных тренингов — 2,9 миллиона долларов.

Напомним, вышедший победителем из процедуры импичмента президент США Дональд Трамп уже уволил ключевых свидетелей своих обвинителей.

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