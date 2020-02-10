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Пропавший во время отпуска украинский нацгвардеец "нашелся" в ФСБ
В России задержали военнослужащего Нацгвардии, который вовремя не вернулся в часть после отпуска. Напомним, в конце января россияне неожиданно остановили следствие по делу захваченных украинских моряков.
Теперь против него начато уголовное производство о незаконном пересечении границы РФ, сообщил Укринформу начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии подполковник Дмитрий Образцов.
Он уточнил, что военный с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за рубеж и должен был вернуться в воинскую часть 30 января 2020 года, но туда не прибыл.
В настоящее время расследование обстоятельств пересечения государственной границы военнослужащим проводит военный прокурор Харьковского гарнизона и Государственное бюро расследований.
Напомним, в конце января в Крыму ФСБ задержала очередного «украинского диверсанта».
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