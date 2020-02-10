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Пугачева и Лобода были в опасности: в Москве под вой сирен эвакуировали зрителей кинотеатра "Октябрь" (видео)

Вечером в понедельник, 10 февраля, в российской столице Москве, где на днях пыталась покончить с собой многократная чемпионка мира, произошло новое ЧП: во время премьерного показа фильма «Лед 2», произошла срочная эвакуация кинотеатра «Октябрь».

Об этом пишет ТАСС.

Причиной эвакуации стало задымление.

«В одном из залов на первом этаже кинотеатра „Октябрь“ произошло короткое замыкание на площади 0,2 кв. м. По уточненным данным, эвакуированы 2,5 тыс. человек», — сказал агентству источник в экстренных службах.

Из-за короткого замыкания была прервана премьера фильма «Лед 2».

На нее пришли певица Алла Пугачева и Светлана Лобода, телеведущий Сергей Светлаков, народный артист России Алексей Гуськов, режиссеры Алексей Учитель и Владимир Хотиненко, композитор Игорь Матвиенко и другие звезды.

«Во время показа фильма вдруг завыла сирена, по громкой связи сказали: «Срочно всем покинуть зал», — сказал ТАСС Алексей Учитель.

По словам режиссера, зрители успели посмотреть чуть больше половины фильма.

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала, что ждала продолжения первой части. «Я смотрела первую часть и уходила с ощущением, что я хочу продолжения. Когда герои фильма заинтересовывают тебя, то хочется продолжения. Я очень обрадовалась, когда узнала, что есть „Лед 2“. Потому что артисты классные, музыка хорошая, да и тема хорошая», — поделилась она.

Первый заместитель генерального директора Издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов написал на своей странице в Instagram, что эвакуация прошла быстро. «Лед 2″ не досмотрели, потому что кинотеатр „Октябрь“ эвакуировали», — говорится в его сообщении.

Фильм «Лед 2» — вторая часть спортивной драмы «Лед», которая вышла в прокат 14 февраля 2018 года и собрала большую кассу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что летом прошлого года во время концерта знаменитой певицы Дженнифер Лопес в Нью-Йорке, в начале третьей песни внезапно выключился свет. Спустя время стало понятно, что это серьезно. 20 тысяч зрителей пришлось эвакуировать из зала.

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