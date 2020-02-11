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Апрельской встречи "нормандской четверки", скорее всего, не будет, — Пристайко
Опровергший недавно наличие планов уходить в отставку министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи.
Своим мнением он поделился с репортерами во время визита в Италию, передает Reuters.
По словам Пристайко, он сомневается, что встреча может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже в декабре.
«К декабрьской встрече… (подготовка — ред.) началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь», — сказал Пристайко.
Поводом для заявления Пристайко, очевидно, стало то, что официального предложения относительно нормандской встречи на уровне министров на полях Мюнхенской конференции по безопасности (14−16 февраля) пока еще нет.
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча «нормандской четверки» (президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин). По результатам встречи был подписан меморандум, в котором, в частности, предусматривается очередная нормандская встреча в середине апреля 2020 года. По предварительной информации, встреча «нормандской четверки» может пройти в Берлине.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Вадим Пристайко не исключил возможного возобновления железнодорожного сообщения между Киевом и областными центрами ОРДЛО.
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