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Политика

"Нет проблем": Пристайко прокомментировал слухи о его отставке

19:45 6 февраля 2020 107
Вадим Пристайко
Инф. «ФАКТОВ»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко дал комментарий по поводу информации, что Офис президента якобы рассматривает возможность его замены. Ранее была обнародована налоговая декларация Пристайко.

Как сообщает УНН, министр отметил, что если его будут увольнять, то «это должен быть Президент Зеленский».

«Что касается моей возможной отставки, я — профессиональный дипломат, я работал во многих странах, работал и менял работу, и моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезным. Поэтому нет никаких проблем», — сказал Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом.

Вадим Пристайко также заявил, что никаких разговоров об отставке у него с Владимиром Зеленским не было.

Как сообщалось ранее, Пристайко сказал, что нынешние оклады министров — это неуважение к государству.

Фото: УНИАН

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