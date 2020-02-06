- 20:32 На оккупированной Донетчине из-за разгула стихии погибла женщина
- 20:16 Глава таможни угодил в секс-скандал, но "ничего страшного" не видит
- 20:10 Рада закрылась, не приняв ни одну из поправок к "земельному" закону
- 19:46 "История очень серьезная": Зеленский отреагировал на обыски у журналистов "1+1"
- 19:45 "Нет проблем": Пристайко прокомментировал слухи о его отставке
- 19:44 В Одессе патрульные спасли годовалого ребенка, которого пыталась задушить родная мать
- 19:39 На оккупированном Донбассе разбился междугородний автобус: есть жертвы, много травмированных
- 19:34 Китайский коронавирус может обрушить мировую экономику: пострадает ли Украина
- 19:30 Лягушка съела одну из самых ядовитых змей в мире
- 19:22 Зеленский готов уволить Богдана, но есть два "но": источник раскрыл детали
- 18:56 Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации
- 18:51 Ивано-Франковск из-за гриппа объявил карантин в школах
"Нет проблем": Пристайко прокомментировал слухи о его отставке
Глава МИД Украины Вадим Пристайко дал комментарий по поводу информации, что Офис президента якобы рассматривает возможность его замены. Ранее была обнародована налоговая декларация Пристайко.
Как сообщает УНН, министр отметил, что если его будут увольнять, то «это должен быть Президент Зеленский».
«Что касается моей возможной отставки, я — профессиональный дипломат, я работал во многих странах, работал и менял работу, и моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезным. Поэтому нет никаких проблем», — сказал Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом.
Вадим Пристайко также заявил, что никаких разговоров об отставке у него с Владимиром Зеленским не было.
Как сообщалось ранее, Пристайко сказал, что нынешние оклады министров — это неуважение к государству.
Фото: УНИАН
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...