Усилит раскол общества: Зеленского предупредили о последствиях плана Сивохо по Донбассу

Украина

Легализация получения жителями оккупированных территорий Донбасса двойных пенсий — российской и украинской — поставил жителей ОРДЛО в привилегированное положение и усугубит раскол общества.

Об этом в своей статье пишет журналист «ФАКТОВ» Сергей Горелов. Он напоминает о существовании плана «Зеленского — Сивохо» как части стратегии по реинтеграции оккупированных территорий, которым предлагается организовать получение пенсий и других соцвыплат жителями ОРДЛО. Более того, в парламенте уже зарегистрирован соответствующий проект закона.

«Один из важных пунктов нового документа — пенсионерам ОРДЛО отменяется обязательная регистрация в качестве внутренне перемещенных лиц. Это фактически означает, что выплаты положены абсолютно всем гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории Донбасса», — пишет журналист и уточняет, что законопроект также предлагает отменить трехлетний лимит на выплату долгов по пенсиям.

А таких долгов накопилось немало. Так, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сумма невыплат только с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд грн. А за весь период российской агрессии на Донбассе она, по некоторым данным, достигает 86 млрд грн.

Автор обращает внимание на ряд моментов, которые не упоминают авторы проекта закона. В частности, контроль за средствами, выделяемыми для уплаты пенсий и соцвыплат. «Разве можно поверить, что боевики будут соблюдать справедливость, когда они регулярно разворовывают ту же российскую гуманитарную помощь, даже невзирая на гнев своих кураторов?» — задает риторический вопрос журналист

По его словам, оккупационные администрации, к примеру, могут воспользоваться отсутствием реестра жителей оккупированных территорий и получать деньги за «мертвых душ». А Пенсионный фонд Украины никак не сможет это проконтролировать.

«Предложение советника секретаря СНБО Сергея Сивохо выдавать пенсии непосредственно на оккупированной территории звучит, конечно, абсурдно. Более реалистичный вариант — возобновление железнодорожного сообщения между Киевом и областными центрами ОРДЛО», — пишет журналист и напоминает слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который не исключал возможного возобновления перевозок.

«Даже если допустить такую практически фантастическую вероятность, что удастся разрешить все организационные проблемы по выплатам пенсий людям с оккупированных территорий, остается главный вопрос. Для чего это делается? Рассчитывать, что восстановление выплат жителям ОРДЛО пробудит в сторонниках „русского мира“ симпатии к Украине, как минимум наивно. А значит, все эти многомиллиардные затраты не будут иметь весомого значения в деле декларируемой реинтеграции Донбасса», — резюмирует Сергей Горелов.

Полный текст материала о возможных сценариях по реинтеграции временно оккупированных территорий читайте на сайте «ФАКТОВ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба связывал выплаты пенсий жителям ОРДЛО с деоккупацией части Донецкой и Луганской областей.

Фото со странички Сергея Сивохо в Facebook.



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