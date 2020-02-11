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"Губы уточкой": Виторган не совсем удачно высмеял экс-супругу Собчак (видео)
Российский актер театра и кино Максим Виторган, расставшийся недавно со своей возлюбленной Нино Нинидзе, решил пошутить над бывшей супругой, телеведущей Ксенией Собчак.
Поводом для этого послужила видеозапись, опубликованная в микроблоге Ксюши. На ней она дурачится под музыку за рулем автомобиля.
«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь Технологию», — подписала видео сама Ксения Собчак.
«Но не забыла сделать губки «уточкой», — написал Виторган, намекнув на явную показушность видео и игру на публику. При этом он сопроводил комментарий нескольким смайликами.
Сразу несколько десятков пользователей сети отреагировали на едкий сарказм Максима. «Не умничай тут мне давай!», «Высокие отношения», «Максим, вы до сих пор ревнуете Ксению?», «Максим, вы по ней скучаете?», «Таких женщин не бросают, не забывают и всегда ревнуют», «Забудь ее уже», — написали фолловеры.
Кто-то считает, что своим вниманием к Собчак Виторган унижает себя, другие придерживаются обратной точки зрения — все в порядке вещей. Ведь у Ксении и Максима есть общий сын Платон, который проводит время то с отцом, то с матерью.
Что же касается самого видео, то многих подписчиков оно удивило. «Ксюха, ты конечно с юмором, но не надо такие видео выкладывать», «А может не стоит так, без подготовки», «А по-моему, тебе очень хорошо без мэйка», — такие противоположные точки зрения высказали пользователи Сети.
Напомним, что Собчак в прошлом году вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим Виторган периодически появлялся в компании с певицей Нино Нинидзе.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Максим Виторган постебался над свадьбой Собчак, в частности, над ее странной идеей задействовать для торжественной церемонии катафалк.
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