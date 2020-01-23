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"Беременная Нино бросила Виторгана из-за режиссера": появились слухи о расставании звездной пары

17:52 23 января 2020 291
Максим Виторган и Нино Нинидзе
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган нашел счастье с молодой актрисой Нино Нинидзе. Влюбленные перестали скрывать роман, вместе отдыхали и появлялись на публике, держась за руки, признавались друг другу в чувствах в сети. Но, похоже, идиллия длилась недолго. Появились слухи, что Нино и Максим расстались. РосСМИ пестрят заголовками, якобы Нинидзе ушла от Виторгана к режиссеру. Более того, ей приписывают беременность от нового избранника.

«Свадьба Нино Нинидзе, назначенная на март этого года, была событием вынужденным. Ниночка так сладко пела, так гуляла, настолько искренне изображала чувства, что… залетела», — предположила светская львица Лена Миро.

Она считает, что 28-летняя актриса ушла к режиссеру Шота Гамисония, в фильме которого Нино сыграла главную роль. Якобы на площадке у них завязался роман.

В качестве доказательства, она приводит слова Виторгана в блоге. «Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается», — писал Максим. Кому посвятил эти строки, он уточнять не стал.

Ни Максим, ни Нино пока не комментируют слухи. Еще четыре дня назад актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором они с Максимом вместе улыбаются, выглядят счастливой и гармоничной парой.

Напомним, ранее в сети обсуждали будущую свадьбу Виторгана и Нинидзе, якобы торжество запланировано на март 2020 года.

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