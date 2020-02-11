Роналду стал "идолом": в Италии соорудили гигантскую статую футболиста (фото)

Мир

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, получивший недавно в качестве подарка на день рождения дорогой автомобиль, удостоился от фанатов еще одной благодарности: для начинающегося в стране карнавала они соорудили гигантскую статую португальца из папье-маше, разместив над ней надпись «идол».

Фотографии «идола» опубликованы в Instagram-аккаунте BR Football.

Высота статуи — 20 метров, она изготовлена из папье-маше и символизирует стремление к совершенству.

Интересно, что это не первый «памятник» игроку: в 2017-м у терминала аэропорта острова Мадейра, где родился Роналду, был установлен его бюст. Скульптура превратилась в мем из-за очень отдаленного сходства с внешностью нападающего.

В изображении скульптора футболист криво улыбается, один его глаз значительно больше другого. Позднее бюст убрали, а на его месте появилась новая скульптура, изображающая Роналду.

Напомним, что португальский форвард — обладатель пяти «Золотых мячей». Он также известен по выступлениям за мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Криштиану Роналду отпраздновал гол за «Ювентус» поцелуем с одноклубником.

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