- 06:45 Накопить себе на пенсию: что нужно знать о новой пенсионной системе в Украине
- 06:42 Есть ошибки и просчеты: Разумков прокомментировал работу Кабмина
- 06:25 Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть
- 05:46 В "Нафтогазе" предложили начать измерять потребление газа в килокалориях: чем это выгодно потребителю
- 05:30 Оставил голой на столе: терапевт-извращенец запугивал пациенток раком, вынуждая их раздеться
- 04:50 Роналду стал "идолом": в Италии соорудили гигантскую статую футболиста
- 03:45 Больше тысячи: число умерших от коронавируса в Китае достигло 1016
- 02:41 "Губы уточкой": Виторган не совсем удачно высмеял экс-супругу Собчак
- 02:22 Билл Гейтс купил экологическую яхту на водороде стоимостью $645 млн
- 01:51 В Киеве на Борщаговке провели "спецоперацию" по спасению кота (забавное видео)
- 01:25 Ермак рассказал об "уважительных" отношениях с Богданом и "положительных" впечатлениях от Козака
- 00:50 В Винницкой области пьяница напал на полицейского с ножом и вилкой: пришлось стрелять
Оставил голой на столе: терапевт-извращенец запугивал пациенток раком, вынуждая их раздеться
Иногда медики забывают о данной ими клятве Гиппократа и используют свою положение в целях, которые не направлены на улучшение самочувствия пациентов. Один из таких случаев произошел в Великобритании, где врач общей практики Маниш Шах запугивал своих пациенток якобы наличием рака и убеждал проходить ненужные интимные обследования.
Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, 24 пациентки подверглись сексуальным домогательствам со стороны 50-летнего врача. Он назначал женщинам в возрасте от 15 до 39 лет различные анализы, а также обследования для собственного удовлетворения.
При взятии анализов Шах часто был без перчаток, а в одном случае заставил женщину полностью раздеться и оставил голой на столе.
При этом, у пациенток не было подозрений на онкологию. Все свои посягательства он совершил в медицинском центре на востоке Лондона с 2009 по 2013 год.
Выдумывая диагнозы, Шах руководствовался семейным положением и возрастом пациенток. При этом он часто рассказывал о примерах рака груди у звезд Голливуда, чтобы его диагнозы звучали убедительнее.
Осенью прошлого года он был признан виновным в совершении 25 преступлений на сексуальной почве в отношении шести женщин в медицинском центре в восточном Лондоне. Он также был осужден за преступления, связанные с 18 другими женщинами в 2018 году. Сейчас врачу грозит не менее 15 лет тюремного заключения, расследование продолжается.
Ранее «ФАКТЫ» писали, о секс-скандале в киевской больнице, где медсестра обвинила врача в сексуальных домогательствах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...