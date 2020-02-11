Оставил голой на столе: терапевт-извращенец запугивал пациенток раком, вынуждая их раздеться

Мир

Иногда медики забывают о данной ими клятве Гиппократа и используют свою положение в целях, которые не направлены на улучшение самочувствия пациентов. Один из таких случаев произошел в Великобритании, где врач общей практики Маниш Шах запугивал своих пациенток якобы наличием рака и убеждал проходить ненужные интимные обследования.

Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, 24 пациентки подверглись сексуальным домогательствам со стороны 50-летнего врача. Он назначал женщинам в возрасте от 15 до 39 лет различные анализы, а также обследования для собственного удовлетворения.

При взятии анализов Шах часто был без перчаток, а в одном случае заставил женщину полностью раздеться и оставил голой на столе.

При этом, у пациенток не было подозрений на онкологию. Все свои посягательства он совершил в медицинском центре на востоке Лондона с 2009 по 2013 год.

Выдумывая диагнозы, Шах руководствовался семейным положением и возрастом пациенток. При этом он часто рассказывал о примерах рака груди у звезд Голливуда, чтобы его диагнозы звучали убедительнее.

Осенью прошлого года он был признан виновным в совершении 25 преступлений на сексуальной почве в отношении шести женщин в медицинском центре в восточном Лондоне. Он также был осужден за преступления, связанные с 18 другими женщинами в 2018 году. Сейчас врачу грозит не менее 15 лет тюремного заключения, расследование продолжается.

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