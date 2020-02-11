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В Киеве ночью зарезали мужчину: жуткие детали трагедии (фото, видео)
Во вторник, 11 февраля, в Голосеевском районе Киева умер 41-летний мужчина, которому неизвестный нанес смертельное ранение в живот. Ранее на столичной Борщаговке зарезали молодого мужчину.
Как сообщает «Информатор», чрезвычайное происшествие случилось недалеко от Столичного шоссе. Раненый смог дойти до дома на улице Замывная и рассказать падчерице о нападении. Девушка вызвала скорую помощь, но пострадавший умер еще до их прибытия — ранение в область живота оказалось очень серьезным.
Сообщается, что мужчина не успел рассказать, кто ударил его ножом. На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты. Патрульные прочесывали частный сектор и прилегающие улицы, опрашивали свидетелей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полиции выяснили, что зарезанному на Борщаговке мужчине было 27 лет. На его теле эксперт насчитал четырнадцать колото-резаных ран.
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