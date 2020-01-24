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Происшествия

14 ножевых ранений: в полиции раскрыли детали кровавой трагедии в Киеве

12:12 24 января 2020 306
Убийство на Борщаговке
Инф. «ФАКТОВ»

В столичной полиции сообщили дополнительные подробности трагедии на Борщаговке, где поздно вечером в четверг, 23 января, был зарезан мужчина.

Так, в отделе коммуникаций полиции Киева уточнили, что погибшему — 27 лет. Тело киевлянина обнаружили возле одного из домов на бульваре Кольцова.

По предварительным данным судмедэксперта, на теле потерпевшего обнаружено четырнадцать колото-резаных ран, однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре 19-летний парень во время ограбления ударил свою жертву ножом, снимая все на мобильный телефон. Позже он выложил кадры в социальные сети.

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