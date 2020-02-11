Мир

Экстремальная посадка самолета во время шторма Ciara попала на видео

В сеть выложили впечатляющее видео посадки самолета в аэропорту Бирмингема (Великобритания) во время шторма Ciara. Ранее сообщалось об урагане и ливнях, обрушившихся на Европу.

На видео, размещенном на страничке медиакомпании Metro в социальных сетях, четко видно, как ураганными порывами ветра раскачивает самолет, временами зависающий над посадочной полосой.

Под этим видео интернет-пользователи оставили немало комментариев о мастерстве пилотов:

«Впечатляющий полет! Снимаю шляпу перед пилотом».

«Браво, пилоты».

«Очень умелая посадка. Я видел намного хуже».

«Блестяще сделано, но, слава Богу, меня не было на борту, они бы меня нокаутировали».

«Феноменальный полет, впечатляют пилот и его первый помощник, управляющие самолетом».

Впрочем, были и те, кто сетовал на то, что полеты в таких сложных погодных условиях не были отменены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ураган стал причиной гибели на горнолыжном курорте в Польше матери и дочки — на них упала сорванная ветром крыша пункта проката снаряжения. Еще несколько членов этой семьи попали в больницы.



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