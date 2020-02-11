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Экстремальная посадка самолета во время шторма Ciara попала на видео
В сеть выложили впечатляющее видео посадки самолета в аэропорту Бирмингема (Великобритания) во время шторма Ciara. Ранее сообщалось об урагане и ливнях, обрушившихся на Европу.
На видео, размещенном на страничке медиакомпании Metro в социальных сетях, четко видно, как ураганными порывами ветра раскачивает самолет, временами зависающий над посадочной полосой.
Под этим видео интернет-пользователи оставили немало комментариев о мастерстве пилотов:
«Впечатляющий полет! Снимаю шляпу перед пилотом».
«Браво, пилоты».
«Очень умелая посадка. Я видел намного хуже».
«Блестяще сделано, но, слава Богу, меня не было на борту, они бы меня нокаутировали».
«Феноменальный полет, впечатляют пилот и его первый помощник, управляющие самолетом».
Впрочем, были и те, кто сетовал на то, что полеты в таких сложных погодных условиях не были отменены.
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