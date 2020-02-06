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Поджог машины журналистки во Львове: прокуратура и СБУ обнародовали свои версии (фото, видео)
В Львовской прокуратуре уточнили информацию о задержанном по подозрению в поджоге автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук.
Если ранее глава МВД Арсен Аваков сообщал о задержании студента — гражданина Молдовы, в прокуратуре говорят об 19-летнем уроженце Хмельницкой области.
«Фигуранта задержали в Одессе, ему сообщено о подозрении. Сейчас его везут во Львов для дальнейшего допроса прокурорами», — сообщает прокурор Львовской области Ирина Диденко.
А в СБУ уточнили, что парень после поджога сбежал в южный регион, путая следы и постоянно меняя внешность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поджигателя машины журналистки заметил ее сосед — парень в куртке с капюшоном положил пакеты под стеклоочистители авто и поджег их.
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