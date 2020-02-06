Происшествия

Поджог машины журналистки во Львове: прокуратура и СБУ обнародовали свои версии (фото, видео)

В Львовской прокуратуре уточнили информацию о задержанном по подозрению в поджоге автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук.

Если ранее глава МВД Арсен Аваков сообщал о задержании студента — гражданина Молдовы, в прокуратуре говорят об 19-летнем уроженце Хмельницкой области.

«Фигуранта задержали в Одессе, ему сообщено о подозрении. Сейчас его везут во Львов для дальнейшего допроса прокурорами», — сообщает прокурор Львовской области Ирина Диденко.

А в СБУ уточнили, что парень после поджога сбежал в южный регион, путая следы и постоянно меняя внешность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поджигателя машины журналистки заметил ее сосед — парень в куртке с капюшоном положил пакеты под стеклоочистители авто и поджег их.

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