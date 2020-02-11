Мир

В России заговорили о срыве саммита "нормандской четверки" в апреле

В Москве обвинили официальный Киев в нежелании выполнять договоренности, якобы достигнутые сторонами во время саммита «Нормандской четверки» в декабре 2019 года. В связи с этим, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, проведение нового саммита могут отсрочить. Напомним, на декабрьском саммите было решено провести встречу в апреле 2020 года в Берлине.

«Пока из этого списка (достигнутых договоренностей. Ред.) состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», — сказал российский дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, в Париже участники саммита «четверки» договорились:

развести силы на трех новых участках линии соприкосновения;

открыть новые пункты пропуска;

продвинуться в разминировании;

провести обмен удерживаемыми лицами;

закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера»;

согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

Напомним, накануне в скором проведении нового саммита усомнились и в Украине. По словам министра иностранных дел нашей страны Вадима Пристайко, на сегодня нет даже официального предложения относительно нормандской встречи на уровне министров иностранных дел на полях Мюнхенской конференции по безопасности (14−16 февраля).

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