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В России заговорили о срыве саммита "нормандской четверки" в апреле
В Москве обвинили официальный Киев в нежелании выполнять договоренности, якобы достигнутые сторонами во время саммита «Нормандской четверки» в декабре 2019 года. В связи с этим, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, проведение нового саммита могут отсрочить. Напомним, на декабрьском саммите было решено провести встречу в апреле 2020 года в Берлине.
«Пока из этого списка (достигнутых договоренностей. Ред.) состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», — сказал российский дипломат в интервью РИА Новости.
По его словам, в Париже участники саммита «четверки» договорились:
- развести силы на трех новых участках линии соприкосновения;
- открыть новые пункты пропуска;
- продвинуться в разминировании;
- провести обмен удерживаемыми лицами;
- закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера»;
- согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
Напомним, накануне в скором проведении нового саммита усомнились и в Украине. По словам министра иностранных дел нашей страны Вадима Пристайко, на сегодня нет даже официального предложения относительно нормандской встречи на уровне министров иностранных дел на полях Мюнхенской конференции по безопасности (14−16 февраля).
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