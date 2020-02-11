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Грузовик превратил легковушку в груду металлолома: фото смертельного ДТП под Киевом
Утром во вторник, 11 февраля, на 122 км дороги Киев — Звенигородка в смертельном ДТП погиб человек. Ранее в Софиевской Борщаговке под Киевом пьяный водитель попал в ДТП и затеял драку с полицией.
Как сообщают в патрульной полиции Киевской области, дорожно-транспортное происшествие случилось немногим позже 7 часов утра в районе разворота в сторону Таращи — там столкнулись DAF и «ВАЗ».
В полиции уточнили, что один человек погиб и еще один попал в больницу. На месте ЧП работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Энергодаре Запорожской области водитель сбил на пешеходном переходе коляску с младенцем — мама ребенка не пострадала, а малыш попал в больницу. Момент совершения ДТП попал на видео.
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