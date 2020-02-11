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Без паники: Повалий объяснила, почему оказалась в инвалидном кресле (фото)
Гастролирующая в России певица Таисия Повалий, муж которой Игорь Лихута недавно обратился за помощью к медикам, всерьез напугала поклонников. Она показала фото, на котором сидит в инвалидном кресле, с медицинской маской на лице. Тогда Повалий не стала уточнять, что с ней произошло.
Позже артистка рассказала, что на ровном месте повредила ногу и заверила, что ничего страшного не произошло.
«Без паники! Сделала МРТ, косточка таки моя повреждена, 5 недель доктор сказал не становиться на ногу ! Значит, мне надо из дому наблюдать как продвигается мой Новый Альбом!», — объяснила Повалий.
Ранее травму ноги получила певица Кристина Орбакайте. Из-за перелома она была вынуждена впервые за свою карьеру отменить концерты.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!