Муж Таисии Повалий попал в больницу

Шоу-бизнес

Муж популярной певицы Таисии Повалий, которая в декабре прошлого года стала бабушкой, Игорь Лихута попал в больницу. Первые дни нового года ему пришлось провести в частной клинике и пройти курс лечения. В связи с недугом Лихута в декабре не сопровождал жену в поездке в Москву, где она снималась в новогодних огоньках.

«Начало года я провел в больнице. Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал КТ и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала. Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки. При этом успевала и внуком заниматься, и работать — жена закончила работу над украиноязычным альбомом „Эйфория“ с необычным для себя звучанием», — цитирует Лихуту издание Дни.ру.

Свой диагноз продюсер не уточняет, но заверяет, что он снова полон сил и готов к работе.

«Болеть некогда. Врачи сделали все возможное, спасли меня, помогла любовь и забота Таи. Так что теперь с новыми силами за работу — у нас большие планы на этот год — и концертные, и гастрольные, и альбомные», — сказал Лихута.

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