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- 10:24 Кристина Орбакайте сломала ногу
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Кристина Орбакайте сломала ногу (фото)
Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая с возрастом становится все больше похожей на знаменитую мать Аллу Пугачеву, впервые за свою карьеру вынуждена перенести концерты. С артисткой случилось несчастье — она сломала ногу. Об этом рассказала сама Кристина на своей странице в Instagram, опубликовав фото травмированной ноги в специальном фиксаторе.
«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку», — написала Орбакайте.
Как получила травму, Кристина не уточняет.
Напомним, что сейчас певица вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой находятся в Майами, где у них есть квартира.
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