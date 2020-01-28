Кристина Орбакайте сломала ногу (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая с возрастом становится все больше похожей на знаменитую мать Аллу Пугачеву, впервые за свою карьеру вынуждена перенести концерты. С артисткой случилось несчастье — она сломала ногу. Об этом рассказала сама Кристина на своей странице в Instagram, опубликовав фото травмированной ноги в специальном фиксаторе.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку», — написала Орбакайте.

Как получила травму, Кристина не уточняет.

Напомним, что сейчас певица вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой находятся в Майами, где у них есть квартира.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева раскрыла свои секреты красоты и молодости.

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