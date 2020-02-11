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Мир

США выделят внушительную сумму на борьбу с Россией

10:44 11 февраля 2020 175
Конгресс США
Инф. «ФАКТОВ»

В проекте Госбюджета США, где заложена помощь Украине в 2021 году в размере 316 млн долларов, предусмотрены средства на противодействие влиянию России.

Как сообщает «Украинская правда», речь идет о 700 млн долларов. «США также сталкивается с вызовами со стороны возрождающихся конкурирующих государств, включая Китай и Россию», — говорится в документе и подчеркивается, что средства необходимы для противодействия влиянию РФ, чтобы отвечать реалиям, с которыми столкнутся США в новую эру.

Эти 700 млн долларов предлагается выделять союзникам США — Европе, Евразии и Центральной Азии для обеспечения общей безопасности и защиты территориальной целостности, а также на поддержку стран-партнеров во момент перехода от российского военного оборудования и на устранение слабых сторон в макроэкономической среде, которые Россия стремится эксплуатировать. В частности, речь идет о зависимости таких государств от энергии и торговли с россиянами.

Также в бюджете предусмотрены 24 млн долларов на противодействие российской пропаганде и дезинформации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Америке обсуждался вариант увеличения денежной помощи Украине в 2020 году и одновременного сокращения ассигнований на взносы в Североатлантический альянс (НАТО).

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