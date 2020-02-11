Советник премьера Голик рассказал, как в днепровской больнице имени Руднева спасли жизнь ребенка

Здоровье и медицина

Новая современная детская Больница матери и ребенка имени Руднева в Днепре продолжает спасать жизни детей. Об этом советник премьер-министра Юрий Голик написал на своей странице в Facebook.

«Получил смс от друга: „Привет. Сегодня день рождения сына. Он родился в и благодаря больнице, которую вы построили. Не знаю, что вами двигало, когда вы строили именно ее, но мой ребенок жив благодаря врачам, работающим в ней. Я не знал тебя тогда, когда он рождался, только познакомившись с тобой, узнал, что это и ты в том числе. Спасибо“, — это бесценно. Так совпало, что строить мы ее начали в тот год, когда дочку моего другого товарища спасали не в нашей стране. Просто потому, что это был единственный способ дать ей жизнь. Все, что мы делаем, — ради детей. Чтобы они рождались, учились и жили в нашей стране», — написал он.

Ранее Юрий Голик рассказал, как в больнице имени Руднева провели первую кардиологическую операцию недоношенному ребенку.

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