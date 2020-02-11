- 11:30 Эпидемия коронавируса: в Украине проверяют пять человек
- 11:19 Мокрый снег, ветер, скачки давления: синоптик огорчила прогнозом на 12 февраля
- 11:16 Салат «Тиффани» и панна-котта: легкие рецепты на Валентинов день
- 11:06 Какая нежность: Виторган показал романтичное фото с возлюбленной Нино
- 11:05 В Киеве станцию метро "Дорогожичи" хотят переименовать в "Бабий Яр": что об этом известно
- 11:04 Советник премьера Голик рассказал, как в днепровской больнице имени Руднева спасли жизнь ребенка
- 10:55 Удалили легкое: в России сообщили о страшной болезни знаменитой актрисы
- 10:54 «Это что за безумие?» Савченко взорвала сеть видео купания в океане
- 10:44 США выделят внушительную сумму на борьбу с Россией
- 10:23 Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела
- 10:21 Без паники: Повалий объяснила, почему оказалась в инвалидном кресле
- 10:19 Максим Степанов: «Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда облсоветом — так и должно быть»
Советник премьера Голик рассказал, как в днепровской больнице имени Руднева спасли жизнь ребенка
Новая современная детская Больница матери и ребенка имени Руднева в Днепре продолжает спасать жизни детей. Об этом советник премьер-министра Юрий Голик написал на своей странице в Facebook.
«Получил смс от друга: „Привет. Сегодня день рождения сына. Он родился в и благодаря больнице, которую вы построили. Не знаю, что вами двигало, когда вы строили именно ее, но мой ребенок жив благодаря врачам, работающим в ней. Я не знал тебя тогда, когда он рождался, только познакомившись с тобой, узнал, что это и ты в том числе. Спасибо“, — это бесценно. Так совпало, что строить мы ее начали в тот год, когда дочку моего другого товарища спасали не в нашей стране. Просто потому, что это был единственный способ дать ей жизнь. Все, что мы делаем, — ради детей. Чтобы они рождались, учились и жили в нашей стране», — написал он.
Ранее Юрий Голик рассказал, как в больнице имени Руднева провели первую кардиологическую операцию недоношенному ребенку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.