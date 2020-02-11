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Общество и люди

В Киеве станцию метро "Дорогожичи" хотят переименовать в "Бабий Яр": что об этом известно

11:05 11 февраля 2020 66
Метро «Бабин Яр»
Инф. «ФАКТОВ»

Станцию киевского метро «Дорогожичи» предлагают переименовать в «Бабий Яр» — в память о людях, расстрелянных в урочище Бабий Яр во время Второй мировой войны.

С такой инициативой выступил Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр». Финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования, обещают осуществить за счет благотворительного фонда.

В центре объяснили, что их инициатива связана с тем, что станция метро «Дорогожичи» расположена на исторической территории урочища Бабий Яр, где в годы Второй мировой войны расстреляли около 100 тысяч человек различных национальностей — евреев, украинцев, ромов, а также военнопленных и пациентов психиатрической больницы.

«Бабий Яр является местом преступления двух тоталитарных систем. Одна уничтожила в этом месте тысячи невинных людей, а вторая пыталась скрывать правду об этих событиях», — отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Максим Яковер.

В центре также добавили, что на территории Бабьего Яра будет построен Мемориальный центр, включающий музейную, образовательную, научно-исследовательскую части, а также сам мемориал. Подчеркивается, что переименование станции метро упростит навигацию в городе для всех, кто хочет посетить это место памяти.

Эксклюзивный материал об украинцах, во время Второй мировой спасавших евреев, читайте на сайте «ФАКТОВ» в материале «Украинские Шиндлеры: во время Холокоста украинцы, рискуя жизнью, спасли тысячи евреев»

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