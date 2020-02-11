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Шоу-бизнес

Какая нежность: Виторган показал романтичное фото с возлюбленной Нино

11:06 11 февраля 2020 181
Максим Виторган и Нино Нинидзе
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный российский актер, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган, оставивший ей в сети сомнительный комплимент, показал романтичное фото с возлюбленной Нино Нинидзе. Трогательным снимком с 28-летней актрисой 47-летний Виторган поделился в Instagram. На нем влюбленные лежат, нежно обнимая друг друга.

«Подъем переворотом», — коротко подписал снимок Виторган. Нино сделала репост фото.

Напомним, в сети появились слухи, что Витоган и Нинидзе готовятся к свадьбе. Их дети от предыдущих браков отлично ладят между собой. Особенно Нино подружилась с дочкой Максима Полиной.

Как только Максим и Нино исчезают из поля зрения в социальных сетях, тут же появляются слухи о разрыве пары. Недавно в СМИ появилась информация, якобы беременная Нинидзе ушла от Виторгана.

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