24.27 / 24.50 26.44 / 26.84
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Поваленные деревья и села без света: по Одесской области пронесся ураган (фото)

12:16 11 февраля 2020 285
порт&nbsp;— ураган
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В ночь на вторник, 11 февраля, Одесский регион оказался во власти циклона «Сабина», эпицентр которого — Скандинавия. По пути к Арктике (именно туда, по утверждениям синоптиков, направляется дама со столь претенциозным именем) шквал «пробежался» со скоростью 24 метра в секунду по городам и селам. (Напомним, на днях снежная буря оставила без электроэнергии почти 200 населенных пунктов под Одессой.)

В результате обесточены 17 населенных пунктов, повалены десятки многолетних деревьев. По данным Администрации морских портов, из-за сильного ветра, волн и налипания мокрого снега в портах Черноморска, Одессы и Южного ограничены лоцманские проводки судов.

«Поздно вечером 10 февраля на спецлинию „101“ обратились за помощью одесситы, проживающие по улице Кострова: из-за сильного ветра дерево упало на частный жилой дом и гараж, заблокировав вход в здание, — сообщили в главке ГСЧС. - А в селе Лиманка Овидиопольского района на автодороге Одесса — Черноморск, возле городского кладбища, упавшее на проезжую часть дерево перекрыло движение транспорта. В обоих случаях спасатели бензопилой распилили и убрали поваленные деревья».

Читайте также: Ураган обрушился на популярный горнолыжный курорт Польши: есть погибшие и травмированные

На коммунальном предприятии «Горзелентрест» оперативно приступили в разборке завалов, образовавшихся из-за падения деревьев. В частности, работы ведутся на юго-западном жилом массиве (на улице Академика Филатова, 26), на Молдаванке (по улице Богдана Хмельницкого, 66) и в центре города (на пересечении Троицкой и Екатерининской).

По данным Гидрометцентра, сохранится неустойчивая погода, скорость ветра может достигать 15−24 метров в секунду.

В связи с этим городские власти обратились к одесситам с просьбой быть бдительными: осторожно передвигаться по улицам, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что несколько дней назад из-за сильного ветра, дождя и налипания мокрого снега в Украине были обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. Больше всего пострадала Одесская область.

Как писали «ФАКТЫ», на Европу обрушились проливные дожди и штормовой ветер. Некоторые аэропорты были вынуждены закрыться, пострадало железнодорожное сообщение и автотрассы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Анна Кошмал

Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер