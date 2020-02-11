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Поваленные деревья и села без света: по Одесской области пронесся ураган (фото)
В ночь на вторник, 11 февраля, Одесский регион оказался во власти циклона «Сабина», эпицентр которого — Скандинавия. По пути к Арктике (именно туда, по утверждениям синоптиков, направляется дама со столь претенциозным именем) шквал «пробежался» со скоростью 24 метра в секунду по городам и селам. (Напомним, на днях снежная буря оставила без электроэнергии почти 200 населенных пунктов под Одессой.)
В результате обесточены 17 населенных пунктов, повалены десятки многолетних деревьев. По данным Администрации морских портов, из-за сильного ветра, волн и налипания мокрого снега в портах Черноморска, Одессы и Южного ограничены лоцманские проводки судов.
«Поздно вечером 10 февраля на спецлинию „101“ обратились за помощью одесситы, проживающие по улице Кострова: из-за сильного ветра дерево упало на частный жилой дом и гараж, заблокировав вход в здание, — сообщили в главке ГСЧС. - А в селе Лиманка Овидиопольского района на автодороге Одесса — Черноморск, возле городского кладбища, упавшее на проезжую часть дерево перекрыло движение транспорта. В обоих случаях спасатели бензопилой распилили и убрали поваленные деревья».
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На коммунальном предприятии «Горзелентрест» оперативно приступили в разборке завалов, образовавшихся из-за падения деревьев. В частности, работы ведутся на юго-западном жилом массиве (на улице Академика Филатова, 26), на Молдаванке (по улице Богдана Хмельницкого, 66) и в центре города (на пересечении Троицкой и Екатерининской).
По данным Гидрометцентра, сохранится неустойчивая погода, скорость ветра может достигать 15−24 метров в секунду.
В связи с этим городские власти обратились к одесситам с просьбой быть бдительными: осторожно передвигаться по улицам, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что несколько дней назад из-за сильного ветра, дождя и налипания мокрого снега в Украине были обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. Больше всего пострадала Одесская область.
Как писали «ФАКТЫ», на Европу обрушились проливные дожди и штормовой ветер. Некоторые аэропорты были вынуждены закрыться, пострадало железнодорожное сообщение и автотрассы.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!