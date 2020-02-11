Ермак занял кресло Богдана: что известно о новом главе ОП

Украина

Во вторник, 11 февраля, вместо Андрея Богдана Офис президента возглавил Андрей Ермак.

Новоиспеченный глава ОП родился 21 ноября 1971 года в Киеве. В 1995 году окончил Киевский международный институт международных отношений по специальности «Международное частное право».

Ранее он заявлял, что дружит с Зеленским: «Я могу назвать его своим другом».

В начале лета Ермак говорил, что выполняет разные задачи в президентском офисе, а в июле у него уже появилось конкретное направление — это международные отношения. Тогда президент поручил Ермаку вести переговоры с Кремлем об обмене пленными.

С тех пор Ермак сопровождал Зеленского на международных встречах и проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке на встрече, которая состоялась в Берлине в начале сентября. Тогда Кремль представлял советник Путина Владислав Сурков.

Ранее у Ермака была встреча с адвокатом президента США Рудольфо Джулиани. Впоследствии Зеленский подтвердил, что Ермак руководил координационной группой Украины по обмену пленными.

Молодые нардепы «Слуги народа» практически ничего не знают о Ермаке или отказываются давать комментарии.

В руководстве фракции его считают сильным переговорщиком. «Он не серый кардинал, а нормальный член команды», — сказал в одном из интервью глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ермак владеет или имеет долю в более чем 20 компаниях. Они входят в разные сферы бизнеса: юридические услуги, фармацевтика, охрана, консалтинг, строительство. Международная юридическая компания Ермака уже 16 лет предоставляет услуги в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Так, она юридически сопровождает телеканалы и медийные группы, в том числе Disney, Universal Pixar, Интер Медиа Групп.

Кроме того, в Верховной Раде V, VI, VIІ созывов Ермак был помощником борца Эльбруса Тедеева, нардепа от Партии регионов.

В последние годы Ермак также занимался продюсированием фильмов в компании Garnet International Media Group. Наиболее известны кинокартины: «Правило боя», «Сквот32», украинско-словацкий фильм «Межа». Но в целом кино, пока приносит Ермаку только убытки. Однако он утверждает, что мечтает об Оскаре.

Ранее сообщалось, что в сети обсуждают назначение Ермака.

Фото: Facebook Ермака

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