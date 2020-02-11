Политика

Зеленский уволил Богдана: кто возглавил ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего Офиса Андрея Богдана. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Преемником Богдана стал бывший помощник Зеленского Андрей Ермак.

Напомним, ранее Ермак опровергал трения в отношениях с Богданом, а премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил влияние Богдана и Ермака на Кабинет Министров.

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