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Зеленский уволил Богдана: кто возглавил ОП
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего Офиса Андрея Богдана. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Преемником Богдана стал бывший помощник Зеленского Андрей Ермак.
Напомним, ранее Ермак опровергал трения в отношениях с Богданом, а премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил влияние Богдана и Ермака на Кабинет Министров.
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