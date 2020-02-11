24.27 / 24.50 26.44 / 26.84
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский уволил Богдана: кто возглавил ОП

11:43 11 февраля 2020 636
Андрей Богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего Офиса Андрея Богдана. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Преемником Богдана стал бывший помощник Зеленского Андрей Ермак.

Напомним, ранее Ермак опровергал трения в отношениях с Богданом, а премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил влияние Богдана и Ермака на Кабинет Министров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Анна Кошмал

Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер