Отставка Богдана: в сети обсуждают назначение главой ОП Ермака

Украина

В сети отреагировали на отставку главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение на эту должность уже бывшего помощника Владимира Зеленского Андрея Ермака. Многие комментаторы считают, что влияние России на украинскую власть усиливается.

Так, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян пишет об «откровенно российском сценарии»: «Назначение Андрея Ермака на пост главы ОП означает лишь одно — Кремль возвращает свое влияние на Банковую».

А журналист Юрий Бутусов прогнозирует, что после смены руководителя Офиса президента будет предпринята попытка «перезагрузить ряд других должностей в правительстве и во власти в целом».

«Зеленский уволил своего главу администрации Богдана (от Коломойского) и поставил на его место Ермака (отвечающего за связь с РФ)», — вот что пишет главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, дружащий с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», слухи о возможной отставке Андрей Богдана ходили уже давно, но всякий раз опровергались. По некоторым данным, недавно он решил окончательно уйти с поста главы Офиса президента, но его от этого отговаривал олигарх Игорь Коломойский.

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