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Отставка Богдана: в сети обсуждают назначение главой ОП Ермака
В сети отреагировали на отставку главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение на эту должность уже бывшего помощника Владимира Зеленского Андрея Ермака. Многие комментаторы считают, что влияние России на украинскую власть усиливается.
Так, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян пишет об «откровенно российском сценарии»: «Назначение Андрея Ермака на пост главы ОП означает лишь одно — Кремль возвращает свое влияние на Банковую».
А журналист Юрий Бутусов прогнозирует, что после смены руководителя Офиса президента будет предпринята попытка «перезагрузить ряд других должностей в правительстве и во власти в целом».
«Зеленский уволил своего главу администрации Богдана (от Коломойского) и поставил на его место Ермака (отвечающего за связь с РФ)», — вот что пишет главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, дружащий с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», слухи о возможной отставке Андрей Богдана ходили уже давно, но всякий раз опровергались. По некоторым данным, недавно он решил окончательно уйти с поста главы Офиса президента, но его от этого отговаривал олигарх Игорь Коломойский.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!