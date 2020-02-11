24.27 / 24.50 26.44 / 26.84
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Отставка Богдана: в сети обсуждают назначение главой ОП Ермака

12:15 11 февраля 2020 501
Андрей Ермак
Инф. «ФАКТОВ»

В сети отреагировали на отставку главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение на эту должность уже бывшего помощника Владимира Зеленского Андрея Ермака. Многие комментаторы считают, что влияние России на украинскую власть усиливается.

Так, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян пишет об «откровенно российском сценарии»: «Назначение Андрея Ермака на пост главы ОП означает лишь одно — Кремль возвращает свое влияние на Банковую».

А журналист Юрий Бутусов прогнозирует, что после смены руководителя Офиса президента будет предпринята попытка «перезагрузить ряд других должностей в правительстве и во власти в целом».

«Зеленский уволил своего главу администрации Богдана (от Коломойского) и поставил на его место Ермака (отвечающего за связь с РФ)», — вот что пишет главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, дружащий с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», слухи о возможной отставке Андрей Богдана ходили уже давно, но всякий раз опровергались. По некоторым данным, недавно он решил окончательно уйти с поста главы Офиса президента, но его от этого отговаривал олигарх Игорь Коломойский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Анна Кошмал

Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер