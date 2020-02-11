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В Одессе нашли тело голой женщины со связанными ногами (видео 18+)
В сеть выложили видео, снятое на месте жуткого ЧП в Одессе — на крыше пристройки одного из местных ресторанов нашли тело голой женщины со связанными ногами. Ранее в столице на Совских прудах у воды нашли погибшую девушку.
Кадры с места преступления в Telegram-канал выложил ресурс «Х…я Одесса». Сообщается, что тело было найдено по адресу Ильфа и Петрова 35а. На месте работали полиция и медики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Оболонь Семеновского района на Полтавщине в сточной яме около местной свинофермы обнаружили тело новорожденного ребенка.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!