Происшествия

В Одессе нашли тело голой женщины со связанными ногами (видео 18+)

В сеть выложили видео, снятое на месте жуткого ЧП в Одессе — на крыше пристройки одного из местных ресторанов нашли тело голой женщины со связанными ногами. Ранее в столице на Совских прудах у воды нашли погибшую девушку.

Кадры с места преступления в Telegram-канал выложил ресурс «Х…я Одесса». Сообщается, что тело было найдено по адресу Ильфа и Петрова 35а. На месте работали полиция и медики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Оболонь Семеновского района на Полтавщине в сточной яме около местной свинофермы обнаружили тело новорожденного ребенка.

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