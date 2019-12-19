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Лежала полуголая возле машины: в Киеве при загадочных обстоятельствах погибла женщина (фото, видео)
В Соломенском районе Киева на Совских прудах погибла молодая девушка. Ее тело было найдено возле кустов у воды, а рядом стоял оставленный автомобиль Honda с повреждениями бампера. Напомним, в Закарпатье на берегу озера было найдено тело львовянина.
Полицейские заявили журналистам Информатор Киев, что на теле присутствуют гематомы,
Тем не менее, личные вещи жертвы остались нетронутыми (пропал только мобильный телефон).
Поскольку в салоне авто были найдены стаканы со спиртным, эксперты предположили, что девушка пила с компанией. Теперь возможных свидетелей случившегося ищут.
Напомним, ранее в Киеве обнаружили труп женщины на железнодорожных путях, а в Днепре поезд разорвал мужчину на части.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».