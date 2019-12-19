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Происшествия

Лежала полуголая возле машины: в Киеве при загадочных обстоятельствах погибла женщина (фото, видео)

13:53 19 декабря 2019 1156
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В Соломенском районе Киева на Совских прудах погибла молодая девушка. Ее тело было найдено возле кустов у воды, а рядом стоял оставленный автомобиль Honda с повреждениями бампера. Напомним, в Закарпатье на берегу озера было найдено тело львовянина.

Полицейские заявили журналистам Информатор Киев, что на теле присутствуют гематомы, т. е. смерть могла быть насильственной.

Тем не менее, личные вещи жертвы остались нетронутыми (пропал только мобильный телефон).

Поскольку в салоне авто были найдены стаканы со спиртным, эксперты предположили, что девушка пила с компанией. Теперь возможных свидетелей случившегося ищут.

Напомним, ранее в Киеве обнаружили труп женщины на железнодорожных путях, а в Днепре поезд разорвал мужчину на части.

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