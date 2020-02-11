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Кинообзор

«Голая правда» с Ксенией Мишиной и Славой Каминской и другие кинопремьеры: что посмотреть в выходные

В украинский прокат вышли шесть новых фильмов, в том числе комедия «Голая правда», снятая отечественными кинематографистами в Одессе. Премьерой недели является американская драма «Сенсация» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби в главных ролях. Для похода в кино всей семьей может подойти приключенческая комедия «Еж Соник» с Джимом Кэрри. Любителей европейского кино ждут сразу две экранизации — французская комедия «Моя собака Идиот» и немецкая мелодрама «Так близко к горизонту». Желающим пощекотать нервы прокатчики приготовили американский «ужастик» «Остров фантазий». Читайте также: «Оскар-2020»: все подробности о церемонии и список победителей (фото, видео)

«Голая правда»

(16+, Украина, VAIT FILMS, комедия)

Восемь друзей — четверо мужчин и четыре женщины — приезжают в Одессу на открытие развлекательного клуба, владельцем которого является их приятель. Заведение обещает стать популярным. В нем каждый найдет занятие по душе. Есть помещения для любителей интеллектуальных игр, есть для тех, кому нравится активный образ жизни. Но героев фильма привлекает возможность узнать интимные секреты друг друга. В клубе имеется уникальный детектор лжи, гарантирующий высочайшую точность результата. Он называется Детекторрум. Однако игра, которая представлялась ее участникам веселой и слегка пикантной забавой, неожиданно выходит за рамки таковой…

Снял фильм режиссер и сценарист Александр Беляк («Сотка»). Жанр своей новой работы он определил как «взрослая комедия». Беляк привлек в проект украинских медиа-знаменитостей — в картине снялись Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Слава Каминская, Богдан Юсипчук, Полина Василина, Евгений Лемах, Ольга Арутюнян. Своим замыслом фильм чем-то похож на нашумевшую итальянскую комедию «Идеальные незнакомцы» (2016 год). Идея была затем использована популярным российским коллективом «Квартет И» в картине «Громкая связь» (2019 год).

«Сенсация»

(12+, США, Lionsgate, драма, бюджет — 32 миллиона долларов)

С названием фильма в украинском прокате творится полная неразбериха. Во всех кинотеатрах страны несколько месяцев крутили трейлеры, в которых американская биографическая драма Bombshell называлась «Секс-бомба». Первые рекламные плакаты картины также были с таким названием. Неожиданно в конце января в прокатном расписании кинотеатров появился фильм «Сенсация». Только по именам актрис можно было догадаться, что речь идет об одном и том же фильме. Путаница усиливается из-за того, что в российском прокате картина заявлена как «Скандал», и многие любители кино, которые пользуются онлайн-кинотеатрами или трекерами, знают ее под таким названием.

«Сенсация» безусловно претендует на то, чтобы называться премьерой недели. Фильм был выдвинут на соискание премии «Оскар» в трех номинациях: «Лучшая актриса» (Шарлиз Терон), «Лучшая актриса второго плана» (Марго Робби), «Лучший грим». В результате награда Американской киноакадемии досталась картине только за лучший грим.

«Сенсация» основана на реальной истории. В июле 2016 года известная американская журналистка Меган Килли публично обвинила генерального директора телеканала Fox News Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Он все отрицал. Но Килли поддержали еще несколько сотрудниц телеканала. Айлзу пришлось уйти в отставку. (Напомним, именно сейчас в США идет громкий судебный процесс над знаменитым продюссером Харви Вайнштейном, которого Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и другие звезды Голливуда обвинили в сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях).

Снял фильм режиссер Джей Роуч («Знакомство с родителями»). Ему удалось собрать крепкую актерскую команду, в которую вошли лауреаты премии «Оскар» Шарлиз Терон и Николь Кидман, а также номинанты на «Оскар» Марго Робби и Джон Литгоу. В США фильм вышел в прокат в середине декабря 2019 года и собрал 47,5 миллиона долларов.

«Еж Соник»

(6+, США — Япония, Paramount Pictures, приключенческая комедия, бюджет — 95 миллионов долларов)

Еж Соник — популярный герой серии видеоигр японской компании Sega. Идея снять фильм по ее мотивам родилась еще в 2013 году. Тогда компания Sony Pictures приобрела у Sega права, однако по различным причинам проект был положен на полку. В 2017 году компании договорились между собой о перепродаже прав новому заинтересованному лицу — студии Paramount Pictures. Когда сделка была завершена, к работе над будущим фильмом приступили известные голливудские сценаристы Пэт Кэйси и Джош Миллер. Снимать картину было поручено дебютанту Джеффу Фаулеру, известному специалисту по спецэффектам. Студия привлекла в проект популярного комика Джима Кэрри, который сыграл сумасшедшего ученого.

Еж Соник, удивительное существо, обладающее невероятными способностями, оказывается на Земле, скрываясь от космических злодеев. Он попадает в американский штат Монтана. Правительство хочет заполучить Соника и нанимает для этого безумного профессора…

«Остров фантазий»

(16+, США, Sony Pictures, мистика, ужасы, бюджет — 7 миллионов долларов)

Фильм снят на основе одноименного популярного телесериала, который выходил на американском телеканале ABC с 1977 по 1984 год. В 1998 году была предпринята попытка возродить проект, но новая версия сериала успехом не пользовалась, и был выпущен только один сезон. Тем не менее идея продолжала привлекать внимание кинематографистов. И вот мы имеем дело с художественным фильмом, который снял Джефф Уодлоу («Правда или действие»).

Главные роли исполнили Майкл Пенья («Человек-муравей и Оса»), Мэгги Кью («Дивергент»), Люси Хейл (сериал «Ривердейл»). Пенья играет загадочного владельца острова, на котором сбываются все мечты и желания. Люди готовы отдать последнее, чтобы попасть туда. Однако они не догадываются, что когда фантазии станут реальностью, их ждет жестокая расплата…

«Моя собака Идиот»

(12+, Франция, StudioCanal, комедия, бюджет — 10 миллионов долларов)

Фильм снят по мотивам одноименного романа американского писателя Джона Фанте, вышедшего в 1985 году. Еще 20 лет назад книга привлекла внимание известного французского кинопродюсера и режиссера Ришара Берри. Он предложил сделать экранизацию своему соотечественнику Ивану Атталю. Тот сначала не заинтересовался идеей. И только теперь Атталь снял фильм и исполнил в нем главную роль — переживающего творческий и личный кризис писателя.

Герой картины случайно встречает на улице уже взрослого бездомного пса с задиристым характером. Человек и животное привязываются друг к другу…

Жену писателя сыграла известная актриса Шарлотта Генсбур, обладательница двух премий «Сезар». Она является супругой Атталя и в реальной жизни. У них трое детей, однако пара не спешит узаконить свой брак. Они уже снимались вместе в фильме «Моя жена — актриса» в 2001 году. «Моя собака идиот» собрала во Франции более 4 миллионов долларов в прокате.

«Так близко к горизонту»

(16+, Германия, Pantaleon Films, мелодрама, бюджет — 1 миллион долларов)

Картина является экранизацией одноименного бестселлера писательницы Джессики Кох. Книга занимала первое место в списке самых популярных на сайте Amazon. В немецком прокате лента прошла осенью 2019 года и собрала 4,3 миллиона долларов, став одним из самых кассовых фильмов, снятых в Германии за последние годы.

Главная героиня — беззаботная девушка, которую ждет успешная карьера, обеспеченная жизнь. Однажды утром она выходит из дома, не подозревая, что встретит человека, которого полюбит всем сердцем. Но это чувство заставит ее сделать сложный выбор…

Снял фильм режиссер Тим Трахте. Главные роли исполнили Луна Ведлер («Самая красивая девушка в мире») и Янник Шуманн («Погружение»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.



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