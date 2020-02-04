«Он насиловал меня, обзывал шлюхой и сукой»: первые подробности суда над Харви Вайнштейном в США

Шоу-бизнес

В январе в Нью-Йорке начался судебный процесс, который должен стать логическим завершением громкого сексуального скандала, разразившегося в Голливуде осенью 2017 года. Его главной фигурой является могущественный кинопродюсер Харви Вайнштейн, множество фильмов которого получили в разные годы самые престижные кинопремии, включая «Оскар». С ним работали лучшие режиссеры современности, например Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе. С ним дружили самые влиятельные люди Америки, в том числе Билл и Хиллари Клинтон. Они даже были соседями… И вот в октябре 2017 года сразу несколько актрис публично обвинили Харви в сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях. Список его предполагаемых жертв шокировал: Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Эшли Джадд, Мира Сорвино, Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто, Розанна Аркетт, Аннабелла Шиорра. В общей сложности более 100 женщин, так или иначе связанных с миром кино обвиняли Вайнштейна. Его бросила жена, известный британский дизайнер Джорджина Чапман. Его родной брат Боб спешно собрал совет директоров кинокомпании The Weinstein Company, и Харви был с треском уволен из принадлежавшей ему фирмы. Скандал привел к тому, что возникло мощное общественное движение #MeToo, призывавшее жертв сексуального насилия и домогательств в любой сфере не молчать, а публично обвинить тех, кто использовал деньги и власть, чтобы унижать других. В результате громко зазвучали другие имена — известный актер Кевин Спейси, Сильвестр Сталлоне, режиссеры Вуди Аллен, Люк Бессон и Роман Полански, немного позже легендарный оперный певец Пласидо Доминго, знаменитый дирижер Джеймс Ливайн и многие другие. Те, кого обвиняли, вели себя по-разному. Большинство все отрицали. И некоторым из них удалось доказать, что их оклеветали. Например, известный австралийский актер Джеффри Раш добился публичных извинений за обвинения в сексуальных домогательствах и непристойном поведении. Что касается Вайнштейна, то он выбрал иную стратегию защиты. Могущественный продюсер не отрицает, что у него был секс с женщинами, которые выступили с обвинениями в его адрес. Однако он утверждает, что ни к одной из них не допускал насилия. Все происходило всегда по взаимному согласию.

Адвокат Вайнштейна: «Для меня неважно, виновен мой клиент или нет. Для меня важно услышать вердикт присяжных: «Не виновен!»

В начале декабря 2019 года появились сообщения о том, что Вайнштейну удалось достигнуть предварительного соглашения с некоторыми из этих женщин. Более 30 из них должны будут получить компенсации на общую сумму в размере 25 миллионов долларов. Причем выплачивать деньги согласился не сам продюсер, а страховые компании, клиентом которых была его уже обанкротившаяся The Weinstein Company.

Однако в данном случае речь шла о гражданских исках. Соглашение никоим образом не касалось уголовного дела, возбужденного против Вайнштейна прокуратурой Нью-Йорка. Вот к его рассмотрению и приступил в январе суд. Если Харви признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Харви Вайнштейн в суде

Понимая это, продюсер сменил команду адвокатов, работавших на него последние два с лишним года. Защищает Вайнштейна амбициозный юрист из Чикаго Донна Ротунно. Она специализируется на подобных делах. На счету Ротунно уже 40 подобных процессов, подавляющее большинство из которых она выиграла. Она прекрасно понимает, что дело Вайнштейна — самое важное в ее 15-летней карьере адвоката.

Ротунно уже стала звездой СМИ. Ее показывают все американские телеканалы, за право взять у нее интервью бьются самые популярные печатные издания. Донна дала большое интервью телеканалу ABC. Она довольно цинично рассказала, почему ей удается разбивать в пух и прах доводы обвинения. «Каждый человек заслуживает защиты в суде. Это основополагающий принцип нашей судебной системы. Для меня неважно, виновен мой клиент или нет. Для меня важно услышать вердикт присяжных — «Не виновен!» — призналась Ротунно.

Она считает, что в подавляющем большинстве подобных дел ответственность за случившееся лежит на женщинах, потому что у них всегда есть выбор. Поэтому Донна не поддерживает движение #MeToo, считает его опасным для общества. «Из-за этого движения в Америке уже почти два с половиной года грубо нарушается презумпция невиновности. Достаточно кому-то обвинить известного преуспевающего мужчину в сексуальных домогательствах или изнасиловании, как СМИ тут же раздувают эту историю. Почему-то подобные заявления стали приниматься на веру. Верят потенциальным жертвам, а отчаянные попытки мужчины оправдаться воспринимаются как косвенное доказательство его вины», — считает Ротунно.

Адвокат Вайнштейна Донна Ротунно не поддерживает движение #MeToo и считает его опасным для общества

«Мне как женщине куда проще допрашивать в суде тех, кто называет себя жертвами сексуального насилия. Как женщина я могу задавать им любые вопросы. Это не выглядит как оскорбление. Если бы те же вопросы задавал адвокат-мужчина, его бы в мгновение ока обвинили в неуважении к суду или психологическом давлении на жертву или свидетеля», — откровенничает адвокатесса из Чикаго.

Ее стратегия защиты в деле Вайнштейна довольна проста. Ротунно стремится доказать, что все эти женщин, обвиняющие ее клиента в сексуальных преступлениях, на самом деле пытались его использовать! Все они соглашались встречаться с Харви наедине, желая получить роль, заручиться поддержкой могущественного продюсера, сделать карьеру. Все они много лет молчали, а заговорили теперь, потому что появилась благоприятная возможность.

В деле Вайнштейна, которое рассматривает суд в Нью-Йорке, есть три женщины, чьи обвинения легли в основу расследования прокуратуры. Еще трех прокуратура вызвала в качестве свидетельниц. У каждой из них своя история. Но эти истории во многом похожи. В показаниях, которые все эти женщины уже дали в суде, содержится множество шокирующих деталей. Американские СМИ считают необходимым в данном случае сообщать общественности все эти подробности. Публикуя сегодня показания предполагаемых жертв Вайнштейна, «ФАКТЫ» решили следовать этому же принципу. Речь идет не о смаковании подробностей, а о стремлении показать, что на самом деле представляет из себя человек, который на протяжении четверти века формировал тенденции развития мирового кинематографа.

Аннабелла Шиорра: «Я сопротивлялась, но Вайнштейн был очень силен»

Одной из первых дала свои показания актриса Аннабелла Шиорра. Ей 59 лет. Ее карьера началась в 1980-х. Она снялась в популярных фильмах «Внутреннее расследование» с Ричардом Гиром, «Человек-кадиллак» с Робином Уильямсом, «Напролом» с Майклом Д. Фоксом. В 1997 году в прокат вышла картина «Полицейские» с Сильвестром Сталлоне и Робертом де Ниро. Фильм был снят студией Miramax, принадлежавшей Харви Вайнштейну. Шиорра сыграла в нем главную женскую роль.

Аннабелла утверждает, что познакомилась с продюсером за четыре года до этого. Зимой 1994 года они ужинали в ирландском ресторане, после чего Вайнштейн предложил подвезти ее домой. Они попрощались, но буквально через минуту Шиорра услышала стук в дверь. Она открыла, на пороге стоял Харви. Ни слова не говоря он зашел внутрь и закрыл дверь. Аннабелла обомлела от удивления. Вайнштейн воспользовался этим и потащил ее в спальню. Он силой поставил ее на колени, заломив ей руки за головой. Затем спустил свои штаны и заставил ее сделать ему минет. Она пыталась вывернуться, сопротивлялась, но продюсер был физически очень силен. «Это было унизительно. Мое тело пробирала мелкая дрожь. Я перестала понимать, что происходит…» — заявила актриса присяжным.

Аннабелла Шиорра заявила, что Вайнштен ее изнасиловал в 1994 году

За дело взялась Донна Ротунно. Адвокат продюсера принялась подробно расспрашивать, как именно сопротивлялась Шиорра, каким конкретно образом она выражала свой протест. Аннабелла не смогла ответить на ее вопросы. «Я не помню этих деталей. Знаю только, что он меня очень напугал», — сказала она.

Тогда адвокатесса поинтересовалась, вызвала ли Шиорра полицию, когда Вайнштейн ушел. «Нет, я не заявила тогда в полицию», — призналась актриса. «Почему?» — спросила Ротунно. «Тогда я не понимала, что это было изнасилование», — сказала Аннабелла.

Она рассказала также, что спустя несколько недель решилась на встречу с Вайнштейном. Она хотела потребовать от него извинений. Харви сказал, что будет ужинать в ресторане. Шиорра приехала туда, подошла к его столику и заявила продюсеру, что после его ухода потеряла сознание. Его реакция была шокирующей. Вайнштейн с улыбкой сказал ей: «Так говорят все милые девушки-католички!» Затем он приблизился к ней вплотную и прошептал: «Это должно остаться между нами». И снова рассмеялся. «В его смехе звучала угроза», — подчеркнула актриса.

Когда ее утвердили на роль в картине «Полицейские», Аннабелла очень боялась, что продюсер снова попытается изнасиловать ее. Но от съемок не отказалась. Вайнштейн вел себя прекрасно. И она успокоилась. В мае 1997 года картину повезли на Каннский фестиваль. Поехали продюсер и исполнители главных ролей — Сталлоне, де Ниро, Шиорра. И вот как-то вечером Аннабелла услышала стук в дверь своего номера в отеле. Она открыла и увидела на пороге Харви.

«Это было около пяти утра. В Каннах жизнь во время фестиваля кипит круглосуточно. Стук в дверь меня не насторожил. Это мог быть кто угодно. Например, ассистент пришел, чтобы предупредить о внеочередной пресс-конференции или деловой встрече. Но в коридоре стоял подзащитный. Он был в одних трусах. В руках держал бутылку с детским маслом для тела и видеокассету. Он бесцеремонно вошел в номер. Я отпрянула. Меня охватил страх. Я бросилась нажимать все кнопки вызова. Он ушел, когда в коридоре раздались шаги. К нам шли люди…» — рассказала Шиорра.

Ротунно снова взялась за дело. Она забросала Аннабеллу вопросами: «Вы были в Каннах с Сильвестром Сталлоне? Или с Робертом де Ниро? Вы рассказали им о случившемся? Рассказали о том первом случае? Нет? Почему? У Сталлоне и де Ниро в Голливуде не меньший вес, чем у подзащитного…»

Поведение адвокатессы вызвало возмущение со стороны популярных актриса Миры Сорвино, Эллен Баркин, Розанны Аркетт. В соцсетях они немедленно выразили поддержку Шиорре и заявили, что верят каждому ее слову. Еще одна актриса — Рози Перес («Белые не умеют прыгать») — заявила, что Аннабелла звонила ей в 1993 году и сказала, что ее изнасиловали. Она не сказала тогда, кто это сделал. Рози посоветовала подруге обратиться в полицию, но Шиорра сказала ей: «Нет, я не могу. Мне не поверят»…

Дон Даннинг: «Вайнштейн сказал, что подпишет контракты при одном условии — если я соглашусь на секс втроем!»

Дон Даннинг сейчас 40 лет. Она работает в рекламе, а 16 лет назад была официанткой в ночном клубе в Нью-Йорке. Туда она приехала из родного штата Огайо, мечтая о карьере актрисы. Ей было 15 лет, когда Дон появилась в большом городе, мечтая о больших ролях. Она пошла работать, чтобы оплачивать жилье и учебу в школе танцев при университете Нью-Йорка и Институте Ли Страсберга (одно из самых престижных учебных заведений в США по подготовке актеров).

Даннинг пригласили на встречу с Харви Вайнштейном в 2005 году. Он тогда как раз основал новую компанию — The Weinstein Company — и набирал актеров для съемок первого фильма под этой вывеской. Это был триллер «Цена измены», в котором главные роли сыграли в итоге Клайв Оуэн, Венсан Кассель и Дженнифер Анистон.

Дон Даннинг убеждена, что ее карьеру актрисы погубил Вайнштейн

Дон надеялась, что может получить небольшую роль в этой картине. Она приехала в назначенное время в отель. Харви едва успел поздороваться с ней, как вдруг запустил руку под юбку Даннинг и с силой воткнул палец ей прямо в вагину. Она вскочила на ноги и бросилась к двери. «Я была шокирована. И думала только о том, чтобы поскорее уйти. Он не пытался меня остановить. Только просил извинить его и не делать из случившегося трагедию», — сказала Даннинг.

Спустя примерно месяц ее снова пригласили на встречу с Вайнштейном. Дон заверили, что продюсер готов подписать с ней контракт. Встреча была уже в другом отеле. Харви сам открыл ей дверь. Он был в гостиничном халате. Даннинг обратила внимание на то, что в номере находилась еще одна молодая женщина.

«Вайнштейн поздоровался и показал мне контракты, в которых стояло мое имя. „Я сейчас же подпишу их, но при одном условии — ты согласишься на секс втроем!“ — сказал он. Я решила, что это глупая шутка и засмеялась. Но он разозлился. Стал кричать. Его тело тряслось. Полы халата раскрылись, под ним было голое тело. Он орал: „Ты никогда не преуспеешь в этом бизнесе, если откажешься сейчас! Это так и работает, детка! Ты думаешь, как сделали карьеру Шарлиз Терон и Сальма Хайек?! Соглашайся!“ Я направилась к дверям. В спину полетели грубые оскорбления. Он что-то кричал о том, какая я уродина, какое мерзкое у меня тело… Но подобные вещи я слышала почти каждую смену в ночном клубе. На меня это не действовало», — заявила присяжным Даннинг. После этого с ней отказывались работать агенты. Дон уверена, что это было дело рук Вайнштейна. Ему никто не рисковал перечить.

Бывшая подчиненная Вайнштейна Мими Хэйлей: «Я плакала и умоляла его: «Нет, нет!»

Как выяснилось в суде, интересовали могущественного продюсера не только актрисы. Обвинения против Вайнштейна выдвинула также Мими Хэйлей, его бывшая подчиненная. Сейчас ей 42 года. В 2005 году Харви взял ее в свою компанию ассистенткой. 10 июля 2006 года босс позвонил ей и велел немедленно приехать к нему домой в Сохо. Сказал, что отправил за ней машину. Мими была уверена, что она понадобилась Вайнштейну по работе.

«Я поднялась к нему в квартиру. Он жестом велел следовать за ним. Мы оказались в комнате, очевидно, детской, потому что повсюду были детские рисунки. Неожиданно он повалил меня на кровать. Все происходило так быстро, что я в первое мгновение не поняла, что происходит. Я заплакала, стала умолять его: „Нет, нет!..“ Сказала, что у меня месячные. И это было правдой. Услышав это, он не поверил, резко раздвинул мне ноги и, увидев там тампон, с силой вырвал его. Так меня изнасиловали в первый раз…» — рассказала присяжным Хэйлей.

Мими Хэйлей выдвинула обвинения против Вайнштейна в октябре 2017 года

Она боялась потерять работу, которую искала до этого несколько лет. Мими не стала заявлять в полицию. Когда она вернулась домой в слезах, то все же решила уволиться. Однако на следующий день она должна была лететь с Вайнштейном в Лос-Анджелес на премьеру комедии «Клерки 2». Хэйлей решила, что это будет непрофессионально с ее стороны, если она откажется. Харви велел ей приехать к нему домой, в ту самую квартиру. Разговор начался так, как будто накануне ничего не произошло. Мими сидела, как ей казалось, на безопасном расстоянии.

«Вдруг он резко бросился ко мне, навалился всем телом и попытался поцеловать. Я вырывалась. Умоляла, нет, не надо, это не должно повториться! Вайнштейн затащил меня в спальню. Это была другая комната. Там не было детских рисунков, и обои были другие. Я плакала, умоляла, а в голове была одна мысль: „Если я закричу, что меня насилуют, кто-то услышит меня?“ Когда я поняла, что не смогу вырваться — он держал меня очень крепко за руки, подняв их над моей головой — я смирилась. И позволила ему сделать это. Это был грубый оральный секс. Он нависал надо мной всей тяжестью, продолжая крепко сжимать мои руки…»

Прокурор после этих слов подчеркнул, что вес Вайнштейна в три раза превосходил вес его жертвы.

В Лос-Анджелес Мими все же полетела. Спустя две недели в Нью-Йорке Вайнштейн позвонил ей и велел приехать в отель Tribeca Grand Hotel. «Я сначала отказывалась под каким-то предлогом, но он был очень настойчив. И я поехала. По дороге успокаивала себя, говорила, что мой визит к нему в номер поможет мне вернуть собственное достоинство, показать ему, что я его не боюсь… Но Вайнштейн не произнес ни слова. Он сразу схватил меня за руку и швырнул на кровать. И все повторилось. Я уже не сопротивлялась. Чувствовала себя идиоткой. Просто лежала на кровати. А он насиловал меня и все время обзывал меня шлюхой и сукой…» — рассказала Хэйлей.

Она не стала заявлять в полицию, сообщать о случившемся друзьям. «Я испытывала крайнее унижение. Не могла понять, как оказалась в таком положении. Предпочла все забыть и делать вид, что ничего не произошло», — сказала Мими. Впервые она выдвинула обвинения против Вайнштейна в октябре 2017 года.

Джессика Манн: «Харви часто делился подробностями о том, как ведут себя актрисы в постели»

Дольше всех давала показания в суде Джессика Манн. Ей 34 года. Она выросла на небольшой ферме в штате Вашингтон. Ее родители — глубоко верующие люди, прихожане Евангелистской церкви. Ее растили также в вере к Богу. Джессике было 25, когда она отправилась в Лос-Анджелес, мечтая о карьере в кино. Реальность оказалась не такой, как она себе представляла. Некоторое время Манн пришлось ночевать в машине.

Агент Джессики пытался познакомить ее с нужными людьми. Он периодически доставал ей приглашения на разные вечеринки. В конце декабря 2012 года она оказалась на помолвке канадского сноубордиста Майкла Ламберта. Там она обратила внимание на пожилого толстяка в смокинге. «Он был похож на медузу. Я спросила, кто этот человек? Он услышал и сам сказал: «Я Харви Вайнштейн, кинопродюсер. Вы наверняка видели мои фильмы. Смотрели «Влюбленный Шекспир»? Мне было стыдно признаться, что я не видела эту картину. Спустя некоторое время мы снова оказались рядом на той вечеринке. Моя подруга куда-то подевалась. Вайнштейн вдруг стал тянуть меня в другую часть дома, где не было гостей. Когда я спросила, зачем он это делает, он ответил, что нас не должны видеть вместе. Я не могла понять, почему. Он сказал, что заинтересовался мной. А моя подруга ему совершенно не понравилась. Он хочет сделать мне предложение, но так, чтобы никто об этом не знал», — вспоминала Манн свое знакомство с Вайнштейном.

В итоге она дала ему номер своего мобильного. Вскоре ей позвонил секретарь Харви и сказал, что ей следует подъехать в книжный магазин Book Soup. Она отправилась туда с друзьями. Вайнштейн выбирал там книги. Он обрадовался, увидев Джессику и купил ей в подарок четыре книги. «Я была в полном восторге. Решила, что Бог вознаградил меня за долгие испытания. Мои родители на тот момент разругались. И на душе у меня было очень плохо. А тут я решила, что наконец встретила хорошего человека, который мне поможет», — сказала Манн.

Вайнштейн пригласил ее поужинать с ним. Они отправились в ресторан в отеле Peninsula Hotel. Харви был само внимание. Он принялся расспрашивать девушку о том, откуда она родом, о ее семье, родителях и их разводе. Во время их разговора к столику все время кто-то подходил. Одни просто здоровались с Вайнштейном, другие начинали с ним что-то обсуждать.

«Я видела, что ему это не нравится. Мне стало даже жаль его. Поэтому я не возражала, когда он велел персоналу отеля отнести наш ужин в номер. Мне хотелось его как-то поддержать. В номере он сразу почувствовал себя комфортнее. Пошел в спальню, чтобы переодеться. Вдруг позвал меня. Я колебалась, но он снова позвал. Я пошла за ним. Он предложил сделать мне массаж и снял рубашку. Я отказалась. Несколько минут затем чувствовала себя очень глупо. Он смотрел на меня так, словно хотел сказать, что ты о себе возомнила? Потом заявил: „Если не хочешь, чтобы я делал тебе массаж, сделай его мне. Я хочу“. Он протянул мне лосьон, а сам лег на кровать на живот. Когда я брала бутылку с лосьоном, то почувствовала, какие у него сильные пальцы. Хватка железная…» — вспоминала Манн.

Ее спросили, понравились ли ей ощущения, когда она делала массаж Вайнштейну. Джессика ответила отрицательно. «Это было неприятно. У него было много, очень много угрей. Прикасаться было противно», — сказала Манн. Прокурор уточнил, испытывала ли она сексуальное влечение к подзащитному. Женщина твердо сказала «нет».

Джессика Манн (в центре) сравнила знаменитого продюсера с Джекиллом и Хайдом - так быстро менялось его настроение и поведение. Одно слово могло превратить Вайнштейна в сексуального монстра

После этого Манн стала часто получать приглашения от продюсера на различные вечеринки, премьеры и прочие мероприятия. Он предлагал ей в подарок платья, но она отказывалась. И вот он заговорил о ее возможной карьере. Позвал Джессику в отель Montage Beverly Hills. Она пошла с подругой. Продюсер ждал их в одном из баров. За коктейлями Вайнштейн сначала сказал, что Манн напоминает его жену. Потом заявил, что она красивее, чем Натали Портман. А потом уже сказал, что начинает снимать фильм про вампиров, и у него есть роль для нее.

«Я не поверила и засмеялась. Тогда он предложил подняться к нему в номер, чтобы он показал сценарий, и я убедилась, что все серьезно. Я ответила, что прекрасно понимаю, чем заканчиваются такие предложения. Теперь засмеялся он: «Я совершенно неопасный старик». И добавил, что нам нечего бояться. После этого я согласилась. Подумала, что раз я иду с подругой, мне и правда нечего опасаться. Номер был огромный. Мы сели в гостиной, а он пошел переодеться в спальню. Оттуда позвал меня по имени. Я пошла к нему. Он схватил меня за руку, а моей подруге сказал: «Мы на минутку…»

Вайнштейн сжал мои руки и пытался поцеловать меня. Я сопротивлялась. Хотела его остановить. Несла всякий вздор в надежде охладить его пыл. Он подтолкнул меня к ванной, между нами завязалась некая борьба. Чем сильнее я сопротивлялась, тем больше он злился. Я испугалась. И все время пыталась его как-то успокоить. А он повторял: «Послушай, ты должна кое-что для меня сделать». Я все время спрашивала: «Что?» Но он не отвечал.

Затем в какой-то момент отпустил меня и тут же попросил сесть на кровать. Потом я поняла, что он стал мной манипулировать. Он говорил: «Послушай, ты принимала от меня знаки внимания, все эти приглашения, вечеринки. Ты должна мне. Я не отпущу тебя, пока ты кое-что для меня не сделаешь». Я сидела на кровати, когда он вдруг толкнул меня на спину, а сам мгновенно раздвинул мне ноги и засунул свою голову между ними. Я не успела опомниться, как его рот уже присосался к моей вагине. Я онемела. В голове крутились разные мысли. Почему-то думала о подруге, которая сидела в другой комнате. Чтобы закончить это побыстрее, я сымитировала оргазм. Он отодвинулся и спросил, понравилось ли мне? Я очень нервничала, ответила, что это был лучший оргазм в моей жизни", — рассказала Манн.

На самом деле она была шокирована и не знала, как вести себя дальше. «У меня был совсем небольшой сексуальный опыт. И я решила, что наши отношения могут быть серьезными, длительными», — призналась Джессика.

После этого она превратилась в его рабыню. «Я стала для него чем-то вроде наркотика. Ему была нужна все новая и новая доза. Он любил рассказывать мне о своих грязных фантазиях. Часто делился подробностями о том, как ведут себя актрисы в постели. Ему нравилось прашивать меня: „Как тебе нравится мой большой толстый еврейский член?“ Первый раз, когда я увидела его голым, мне показалось, что он какой-то деформированный, транссексуал что ли. Может быть, он когда-то сильно обгорел при пожаре. У него нет яичек. Есть пенис, но под ним пустота. Кажется, что там вагина», — так описала тело Вайнштейна Джессика.

Когда после заседания суда журналисты поинтересовались у Харви, насколько точен данный ею его портрет, бывший продюсер с сарказмом ответил: «Предельно точное описание!»

Манн также сообщила, что Вайнштейн не заботился о личной гигиене. «От него всегда воняло словно дерьмом», — сказала она. При этом Джессика признала, что, испытывая к Харви физическое отвращение, продолжала встречаться с ним, так как ей была нужна его поддержка. Она сравнила его с Джекиллом и Хайдом, так быстро менялось его настроение и поведение. Одно слово могло превратить Вайнштейна в сексуального монстра.

Она рассказала, что однажды Харви попытался заставить ее заняться сексом втроем. В номере была еще одна женщина, которая почти не говорила по-английски. Вайнштейн велел им обеим раздеться. Потом приказал Джессике лечь на незнакомку сверху. Манн сказала, что не станет этого делать. Он разозлился. Вторая женщина вообще не понимала, что происходит. Очевидно, у нее прежде никогда не было подобного опыта. Когда Манн стала плакать, Вайнштейн вдруг сменил гнев на милость и пообещал больше так не поступать с ней.

В марте 2013 года, как утверждает Джессика, Харви изнасиловал ее. Произошло это в Нью-Йорке. На тот момент она решила, что больше не будет с ним встречаться. Поэтому возражала, когда он велел ей подняться к нему в номер. «Я сразу поняла, что он задумал. Попыталась дважды выйти из номера, но он мешал мне. Я замолчала. Он приказал мне раздеться. Я отказалась. Тогда он схватил меня за руку и моей же рукой стал срывать с меня одежду. Я запаниковала. Сказала, что все сделаю. Он отпустил руку и смотрел, как я раздеваюсь. Затем велел мне лечь на кровать, а сам пошел в ванную и закрыл за собой дверь. Вскоре вышел оттуда совершенно голый, навалился на меня и вошел в меня. Он отдавал резкие команды, словно сержант. Я подчинялась. Когда все кончилось, я проскользнула в ванную и увидела там то, что меня испугало. В мусорном ведре лежал использованный шприц. Он был в крови. Следы крови были на полу. Я все же достала шприц и прочитала название препарата. Мне оно было незнакомо. Но позже я посмотрела в Google. Он колол себя в пенис этот препарат, чтобы была эрекция. При этом не использовал презерватив», — заявила Манн.

Вайнштейн еще раз изнасиловал ее спустя некоторое время. На тот момент она твердо решила с ним не встречаться. У Джессики появился парень, начинающий актер. Она знала, что нарушила свой уговор с Харви. Он не возражал, чтобы у нее был секс с кем-то другим. Но только не с представителем киноиндустрии. Манн не могла объяснить, почему это было так важно для Вайнштейна.

Джессика вызвала Харви на разговор. Она сообщила ему, что у нее появился друг. Вайнштейн спросил, кто этот мужчина: банкир, брокер с Уолл-стрит? Манн не отвечала. И он догадался. Рассказывая об этом эпизоде присяжным, Джессика не могла сдержать слез.

«Он схватил меня за руку и грубо поднял со стула. Он тащил меня в номер и шептал: «Ты должна мне еще один раз». Затолкал меня в спальню и швырнул на кровать. Приказал раздеться, но я отказалась. Я умоляла его, повторяла, что у меня есть парень, которого я люблю. Он снова велел снять одежду, и я снова отказалась. «У меня нет времени на твои игры», — зарычал он и вцепился обеими руками в мои трусы. Он сорвал их так, что на моих ногах остались глубокие царапины от его ногтей. Из них сочилась кровь. Я сломалась, ткнулась лицом в подушку и больше не сопротивлялась. Он, как и в предыдущий раз ушел в ванную, а потом вернулся и изнасиловал меня. Я словно провалилась. Когда пришла в себя, Вайнштейн совал член мне в рот. Он кончил и заставил меня проглотить его вонючую жидкость. Потом спокойно заявил: «Хорошо, теперь ты свободна и можешь строить новые отношения. Но ты будешь приводить ко мне других девушек. Потом вдруг извинился: «Прости за то, что случилось сейчас. Не мог устоять, ты такая привлекательная…»

После этого эмоционального рассказа в суде Джессика попала в руки адвокатессы. Донна Ротунно в свойственной ей манере принялась разбирать по косточкам самые болезненные моменты показаний Манн. «Почему вы не ушли от моего подзащитного сразу, когда он предложил вам сделать массаж?» — спросила она. «Я не хотела его обидеть», — ответила Джессика. «Не хотели обидеть, потому что хотели узнать, что он вам может предложить за эту услугу?» — продолжала Ротунно. «Он обладал большой властью», — прозвучал ответ. «Вам нравится такая власть?» — спросила Донна. «Не в моих интересах было создавать себе проблемы», — ответила Манн. «Вы хотели использовать его власть, правильно?» — продолжала Ротунно. «Нет, я хотела вести себя профессионально», — сказала Джессика. «Мисс Манн, вы использовали Харви Вайнштейна?» — задала вопрос адвокатесса. Но тут ее перебил судья.

После этого Ротунно зачитала выдержки из переписки Манн с Вайнштейном в мессенджерах, более 400 сообщений. Среди них встречались и такие: «Скучаю по тебе, мой большой парень», «Никто не понимает меня так, как ты».

В понедельник, 3 февраля, Джессика Манн снова давала показания. Ее во второй раз допрашивала Донна Ротунно. Адвокатесса таки добилась от нее признания, что та пыталась манипулировать Вайнштейном. Прозвучали новые шокирующие подробности. Джессика рассказала, что однажды Харви поинтересовался, знает ли она, что такое «золотой дождь». Манн сказала, что нет. Тогда он заявил, что покажет ей, что это такое. Вайнштейн опять принудил ее к сексу, а потом помочился прямо на нее. Она была подавлена, шокирована.

Ротунно невозмутимо продолжала допрос. Манн неожиданно призналась, что стала жертвой сексуального насилия еще до встречи с Вайнштейном. Она был тогда несовершеннолетней. Когда Джессика начала рассказывать об этом, ее охватил приступ паники. Судья был вынужден остановить заседание и сделал перерыв в слушаниях на сутки.

Ожидается, что судебный процесс над Харви Вайнштейном завершится в марте.

Тем временем с известного актера, лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси, которому инкриминировали сексуальные домогательства к 18-летнему Уильяму Литтлу, были сняты все обвинения.

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