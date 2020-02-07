Оскар-2020: онлайн-трансляция главного кинособытия года (фото, видео)

Шоу-бизнес

Уже в воскресенье, 9 февраля, мы узнаем, кто в этом году станет лауреатом самой престижной кинопремии в мире. В Лос-Анджелесе пройдет 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии (Academy of Motion Picture Arts and Sciences или AMPAS). Золотая статуэтка в виде рыцаря с мечом, известная как «Оскар», давно стала и символом Голливуда, и знаком качества для фильмов.

«ФАКТЫ» будут вести онлайн-трансляцию этого красочного мероприятия.

Показывать церемонию в прямом эфире намерен американский телеканал ABC. Право на показ главного киношоу года в нашей стране приобрел телеканал «Украина». Ведущими будут Анатолий Анатолич, Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро. Начало трансляции заявлено на 01:30 по киевскому времени 10 февраля.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», номинанты на премию «Оскар» были объявлены 13 января. Больше всего номинаций — 11 — заработал фильм Тодда Филлипса «Джокер». К числу фаворитов относятся также «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «1917» Сэма Мендеса. Каждая из этих картин выдвинута на «Оскар» в 10 категориях.

Нынешняя церемония проводится на три недели раньше обычного. Киноакадемия и ABC считают, что это поможет «Оскару» «не устареть» в глазах зрителей. Прежде между вручением главной кинонаграды и остальных премий был слишком большой перерыв. Есть мнение, что это снижало интерес любителей кино к церемонии. К тому же некоторые фильмы зрители успевали подзабыть к концу февраля. В кинотеатрах полным ходом шли уже новые картины, и именно они находились в центре внимания.

Пока сложно сказать, правильное ли решение приняли киноакадемики и руководство телеканала, но перенос сроков проведения церемонии не остался не замечен. Многим другим премиям, и не только киношным, пришлось сдвигать свои привычные графики. Например, это коснулось музыкальной премии «Грэмми», которую впервые в истории вручили в январе, а не в феврале.

После того, как были объявлены все претенденты на «Оскар 2020», члены Американской киноакадемии традиционно подверглись критике. Понятно, что угодить всем нельзя, тем не менее, у критикующих выбор академиков есть некоторые аргументы, с которыми трудно не согласиться.

Грета Гервиг

Например, в номинации «Лучший режиссер» снова не нашлось места для женщин. А ведь в списке фильмов, которые выдвинуты на «Оскар», есть картины, снятые представительницами слабого пола. Критики считают, что на лицо явная дискриминация. И называют имена женщин, которые незаслуженно были проигнорированы киноакадемией. Это Грета Гервиг («Маленькие женщины») и Лулу Ванг («Прощание»). Ванг вообще не попала в число претендентов ни в одной из категорий. Гервиг может получить «Оскар» как автор лучшего адаптированного сценария.

Лулу Ванг

Обвиняют Американскую киноакадемию и в расовой дискриминации. Во всех режиссерских и актерских номинациях присутствует лишь один цветной претендент — это афроамериканка Синтия Эриво, исполнившая главную роль в фильме «Гарриет».

Синтия Эриво

Она выдвинута на «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Но все признают, что шансов у нее маловато. Фавориткой в данной категории является Рене Зеллвегер, сыгравшая легендарную певицу и актрису Джуди Гарленд в биографической драме «Джуди». Рене уже собрала за эту работу все кинопремии кроме «Оскара».

Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд

Крайне недовольны киноакадемиками и латиноамериканцы. Они уверены, что академия украла как минимум номинацию у Дженнифер Лопес, сыгравшую стриптизершу в фильме Hustlers (в украинском прокате шел под названием «Шахрайки з Волл-стріт» — «Мошенницы с Уолл-стрит»).

Дженнифер Лопес в фильме "Мошенницы с Уолл-стрит"

Ранее «ФАКТЫ» называли главных фаворитов гонки за «Оскаром» по мнению букмекеров.

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