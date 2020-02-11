Шоу-бизнес

«Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских (видео)

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая ранее порадовала танцем в купальнике, опубликовала новое видео. На этот раз Настя показала, как танцует для TikTok.

Подписчики певицы в Instagram удивились.

«Куда деньги на лечение отправлять?», «Что это было? Моя маленькая внучка так в Лайке делает», — пишут комментаторы.

Они также считают, что Настя на видео выглядит «очень взрослой». «Вы уже такая женщина взрослая стали, молодость уходит», — «радуют» певицу поклонники. «Настя, угомонись снимать тиктоки и Потапу своему скажи, взрослые люди же, только позоритесь», — советуют они.

Напомним, ранее Регина Тодоренко порадовала поклонников, устроив дикие танцы на пляже. С Региной танцевали ее сестра и маленький сын.

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