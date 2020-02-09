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Шоу-бизнес

«Красотка»: Каменских впечатлила зажигательным танцем в купальнике (видео)

13:58 9 февраля 2020 474
Настя Каменских
Инф. «ФАКТОВ»

Настя Каменских порадовала поклонников новым видео с побережья океана. Ранее в сети негативно восприняли фото певицы в купальнике.

Видео Насти Каменских в Instagram быстро собрало более миллиона просмотров.

Фолловеры оставили много восторженных комментариев. Хотя встречаются и ироничные высказывания: «Когда подбрасывала песок, в глаза не попала себе?«

Ранее сообщалось, что певица Настя Каменских, проводит с мужем Потапом романтический отпуск в Мексике на берегу океана. При этом она тщательно следит за своей фигурой, не пропускает тренировок и придерживается здорового питания. Особенно Насте нравится заниматься на свежем воздухе.

Многие поклонники звездной пары отметили, что на последних фото супруги выглядят сильно похудевшими. Некоторые комментаторы также считают, что Насте «пора рожать».

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