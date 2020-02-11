- 17:24 Зеленский уволил Лутковскую и уже нашел ей замену в ТКГ
- 17:13 Нижнее белье и лабораторный халат: наряд невесты на свадьбе шокировал сеть
- 17:09 Название «Корвалол» не ассоциируется с конкретным производителем, – юрист
- 17:05 В честь победы во Второй мировой войне в детсаду Москвы развесили фото окровавленных детей
- 17:05 «Динамо» — БАТЭ — 1:1: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 17:02 Потянуло на школьников: в России «Учитель года» влипла в секс-скандал
- 16:57 "История очень некрасивая": Зеленский признался, что ему стыдно за оскандалившегося нардепа Брагара
- 16:32 Вторжение войск Путина может начаться с неожиданного направления: озвучен тревожный прогноз
- 16:24 Грипп в Украине: эпидпорог превышен на 55 процентов, летальных случаев уже десятки
- 16:23 Коронавирус поразит больше половины жителей Земли: эпидемиологи озвучили мрачный прогноз
- 16:15 В России молодоженов обвинили в госизмене за свадебное фото с сотрудником ФСБ
- 15:52 Скандал со строительством метро на Виноградарь: СБУ проводит масштабные обыски в "Киевметрострое"
Потянуло на школьников: в России «Учитель года» влипла в секс-скандал (фото, видео)
В России, в Астрахани, 35-летняя учительница биологии школы № 32 Екатерина Савинова вступила в интимную связь с девятиклассником. Ранее в одной из российских школ прямо в туалете устроили учительскую.
Школьники сняли секс педагога и девятиклассника на видео и попытались шантажировать учительницу, вымогая отличные оценки по биологии. Но Савинова не согласилась, тогда ролик опубликовали в сети.
«Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтобы в старости было что вспомнить и не стыдно внукам рассказать», — написано на личном сайте Екатерины Савиновой.
Ранее она удостаивалась почетного звания «Учитель года», но после секс-скандала уволилась, также заявление об уходе по собственному желанию подала директор школы № 32.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге школьник напал на свою учительницу с молотком и ножом.
Фото: Астрахань FM и news-kmv.ru
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…