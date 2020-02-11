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Потянуло на школьников: в России «Учитель года» влипла в секс-скандал (фото, видео)

17:02 11 февраля 2020 440
Учитель года
Инф. «ФАКТОВ»

В России, в Астрахани, 35-летняя учительница биологии школы № 32 Екатерина Савинова вступила в интимную связь с девятиклассником. Ранее в одной из российских школ прямо в туалете устроили учительскую.

Школьники сняли секс педагога и девятиклассника на видео и попытались шантажировать учительницу, вымогая отличные оценки по биологии. Но Савинова не согласилась, тогда ролик опубликовали в сети.

«Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтобы в старости было что вспомнить и не стыдно внукам рассказать», — написано на личном сайте Екатерины Савиновой.

Ранее она удостаивалась почетного звания «Учитель года», но после секс-скандала уволилась, также заявление об уходе по собственному желанию подала директор школы № 32.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге школьник напал на свою учительницу с молотком и ножом.

Фото: Астрахань FM и news-kmv.ru

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