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Люди и звери

Под Киевом всем миром спасали оленя, попавшего в ледовую западню (фото, видео)

15:34 1 декабря 2019 257
люди и олень
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 30 ноября, под Киевом спасли оленя, который попал в ледяную ловушку. Неделю назад под Запорожьем из ледяного плена вытащили примерзших лебедей.

О случае с оленем в Facebook сообщил начальник ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник.

«Вот такого красавца спасли Иванковские спасатели вместе с сотрудниками ФГ «Эко Хаус» и неравнодушными рыбаками. Чтобы вытащить оленя из льда, животное сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного. А реабилитацию после ледяного купания олень будет проходить в ФГ «Эко Хаус», — написал главный спасатель Киевщины.

Животное, попало в ледяной плен в пойме реки Тетерев Киевского водохранилища между селами Горностайполь и Страхолесье. Олень самостоятельно не мог выбраться из воды на поверхность ледяного покрова.

Как сообщили в областном главке ГСЧС, работники фермерского хозяйства «Эко Хаус» сделали оленю инъекцию снотворного. После чего спасатели, зафиксировав веревками рога животного, вытащили его на твердую поверхность.

Оленю еще предстоит лечение в «Эко Хауз».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как люди, не думая о себе, спасали животных, провалившихся под лед.

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