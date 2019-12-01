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Под Киевом всем миром спасали оленя, попавшего в ледовую западню (фото, видео)
В субботу, 30 ноября, под Киевом спасли оленя, который попал в ледяную ловушку. Неделю назад под Запорожьем из ледяного плена вытащили примерзших лебедей.
О случае с оленем в Facebook сообщил начальник ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник.
«Вот такого красавца спасли Иванковские спасатели вместе с сотрудниками ФГ «Эко Хаус» и неравнодушными рыбаками. Чтобы вытащить оленя из льда, животное сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного. А реабилитацию после ледяного купания олень будет проходить в ФГ «Эко Хаус», — написал главный спасатель Киевщины.
Животное, попало в ледяной плен в пойме реки Тетерев Киевского водохранилища между селами Горностайполь и Страхолесье. Олень самостоятельно не мог выбраться из воды на поверхность ледяного покрова.
Как сообщили в областном главке ГСЧС, работники фермерского хозяйства «Эко Хаус» сделали оленю инъекцию снотворного. После чего спасатели, зафиксировав веревками рога животного, вытащили его на твердую поверхность.
Оленю еще предстоит лечение в «Эко Хауз».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как люди, не думая о себе, спасали животных, провалившихся под лед.
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