Ведущей «Евровидения 2020» стала популярная трансгендер (фото)

Шоу-бизнес

Организаторы международного песенного конкурса, который состоится в мае в Роттердаме (Нидерланды), назвали имя одной из ведущих шоу. Ею стала популярная бьюти-блогер 25-летняя Никки де Ягер. Блондинка заявила, что мечтала выйти на сцену «Евровидения» с тех пор, как победу стране принес Дункан Лоуренс с песней Arcade о любви к мужчине.

«Я с нетерпением жду возможности полностью погрузиться в этот уникальный фестиваль», — прокомментировала Никки.

Для нее участие в песенном конкурсе — особая честь и ответственность. Месяц назад блондинка объявила себя трансгендером и призналась, что родилась в теле мужчины. Говорит, что всегда чувствовала себя не комфортно и мечтала стать женщиной. С детства она носила длинные волосы и платья. Родители поддерживали ее, не стали отговаривать сына стать женщиной. С 14 лет Никки принимала гормоны, а в 19 лет приняла женский облик.

Никки призналась, что раньше страдала от нападок и угроз хейтеров. Чтобы положить этому конец, сама решила раскрыть правду о себе. Сейчас она счастлива и готовится к свадьбе — любимый сделал ей предложение.

Напомним, Украина назовет своего представителя на «Евровидении» после Национального отбора. В результате первого полуфинала определились первые три финалиста — Jerri Heil, Go-A и KRUTЬ.

Продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал участников, назвав отбор слабым.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter