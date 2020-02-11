- 19:12 Самые красивые букеты на Валентинов день: модно и стильно
- 19:11 «Голая правда» с Ксенией Мишиной и Славой Каминской и другие кинопремьеры: что посмотреть в выходные
- 19:11 «Динамо» — «Тобол»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 19:04 ВОЗ назвала сроки создания вакцины против китайского коронавируса
- 18:48 Суд отменил заочный арест экс-вице-премьера Клюева: названа причина
- 18:28 Скандальный экс-нардеп Онищенко пытается получить политическое убежище в Германии
- 18:23 Где смотреть онлайн «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Юношеской лиги УЕФА
- 18:21 Зеленский объяснил преимущества статуса замороженного конфликта на Донбассе
- 18:21 Анна Седокова показала "беременный" живот
- 18:07 Под Киевом легковушка таранила пешеходный мост: эксклюзивные подробности и фото с места ЧП
- 17:58 «Динамо» в Турции разошлось миром с 15-кратным чемпионом Беларуси
- 17:54 Ведущей «Евровидения 2020» стала популярная трансгендер
Ведущей «Евровидения 2020» стала популярная трансгендер (фото)
Организаторы международного песенного конкурса, который состоится в мае в Роттердаме (Нидерланды), назвали имя одной из ведущих шоу. Ею стала популярная бьюти-блогер 25-летняя Никки де Ягер. Блондинка заявила, что мечтала выйти на сцену «Евровидения» с тех пор, как победу стране принес Дункан Лоуренс с песней Arcade о любви к мужчине.
«Я с нетерпением жду возможности полностью погрузиться в этот уникальный фестиваль», — прокомментировала Никки.
Для нее участие в песенном конкурсе — особая честь и ответственность. Месяц назад блондинка объявила себя трансгендером и призналась, что родилась в теле мужчины. Говорит, что всегда чувствовала себя не комфортно и мечтала стать женщиной. С детства она носила длинные волосы и платья. Родители поддерживали ее, не стали отговаривать сына стать женщиной. С 14 лет Никки принимала гормоны, а в 19 лет приняла женский облик.
Никки призналась, что раньше страдала от нападок и угроз хейтеров. Чтобы положить этому конец, сама решила раскрыть правду о себе. Сейчас она счастлива и готовится к свадьбе — любимый сделал ей предложение.
Напомним, Украина назовет своего представителя на «Евровидении» после Национального отбора. В результате первого полуфинала определились первые три финалиста — Jerri Heil, Go-A и KRUTЬ.
Продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал участников, назвав отбор слабым.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..