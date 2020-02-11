Скандальный экс-нардеп Онищенко пытается получить политическое убежище в Германии

Украина

Бывший народный депутат Александр Онищенко попросил политического убежища в Германии. Об этом сообщает DW.

«Соответствующее заявление украинец подал в ожидании решения суда об экстрадиции на родину», — сказал адвокат Инго Миноджио.

Александр Онищенко утверждает, что возвращаться в Украину для него опасно. Адвокат отмечает «катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине» и то, что Петр Порошенко «даже после потери власти остается очень влиятельным».

« В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного », — отметил адвокат. Миноджио указывает на « катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине » и то, что Петр Порошенко «даже после потери власти остается очень влиятельным».

При этом адвокат отметил, что если Германия не предоставит убежища Александру Онищенко, то он может выехать в РФ.

«У Александра Онищенко есть российский паспорт. А на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать — в Россию», — сказал Инго Миноджио.

Ранее сообщалось, что Онищенко задержали немецкие правоохранители.

Фото: gordonua.com

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