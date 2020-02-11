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Сын авиадиспетчера: названо имя главного героя юбилейного сезона шоу «Холостяк» (фото)
Накануне премьеры десятого сезона романтического реалити «Холостяк» канал СТБ, наконец, назвал имя его главного героя. Девушки будут бороться за сердце 34-летнего пилота, владельца летной школы в США Макса Михайлюка. Макс с детства мечтал стать пилотом. С юного возраста много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе Америки. В 28 лет он достиг своей цели.
— Мой отец был авиадиспетчером, — говорит Макс. — Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты, и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них. Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня.
В 2016 году Макс открыл в Майами летную школу Flymax, в которой обучаются будущие пилоты. Для этого он дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию Федеральной авиационной администрации США.
За плечами Холостяка более 4000 летных часов. Он с легкостью управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах. Сейчас Макс живет на две страны — Америка и Украина, мечтая встретить настоящую любовь.
Напомним, победительницей девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стала Даша Квиткова. Именно ей главный герой — Никита Добрынин — надел на пальчик кольцо в финальном эпизоде проекта. Похоже, паре суждено стать первыми, кто официально оформит отношения после проекта.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.