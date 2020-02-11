В Киеве поймали преступника, травившего людей медпрепаратами возле станции метро (фото)

Происшествия

В Киеве полицейские задержали мужчину, который во время распития алкогольных напитков подсыпал своим собутыльникам сильнодействующие препараты, после чего они теряли сознание, а преступник отбирал у них ценные вещи. Ранее на киевском железнодорожном вокзале «на горячем» поймали «клофелинщика».

Как сообщили в Нацполиции, инциденты с отравленным алкоголем были зафиксированы возле станции метро «Лесная». В результате таких «встреч» двое мужчин оказались в больнице, третий — умер.

Пострадавшие рассказали полицейским, что накануне познакомились с мужчиной, который предложил выпить алкогольных напитков. Во время распития они теряли сознание, а через некоторое время обнаруживали отсутствие денег, документов и гаджетов.

После просмотра видео с камер наблюдения, полицейские установили личность мужчины и задержали его. На допросе он признался, что в алкоголь подмешивал сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертва теряла сознание, забирал вещи и убегал.

В настоящее время полицией доказана причастность мужчины к трем эпизодам. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о бандах «клофелинщиков», которые «работают» на киевском железнодорожном вокзале. Несколько раз их жертвами становились бойцы АТО.

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