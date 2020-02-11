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Пропавший в горах Грузии украинский турист найден мертвым
После нескольких суток поисков пропавшего в горах Грузии украинского туриста, его тело обнаружили в районе горы Тетнульд.
Об этом сообщило местное издание «Рустави 2».
Сообщается, что поиски были осложнены толщиной лавины, которая достигла 4 метров, и сильным морозом — около 20−30 градусов.
Напомним, 10 февраля в районе вершины Тетнульд в Грузии произошел сход сразу двух лавин. Под толстым слоем снега оказались четверо граждан Чехии, которых удалось спасти, и один украинец — Евгений Щекотин.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Швейцарии на курорте Кран-Монтана туристов накрыла снежная лавина. Под завалами оказались более десятка туристов. А в польских Татрах от снежной лавины пострадали четыре человека.
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