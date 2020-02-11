24.31 / 24.54 26.48 / 26.87
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пропавший в горах Грузии украинский турист найден мертвым

22:13 11 февраля 2020 32
в горах Грузии
Инф. «ФАКТОВ»

После нескольких суток поисков пропавшего в горах Грузии украинского туриста, его тело обнаружили в районе горы Тетнульд.

Об этом сообщило местное издание «Рустави 2».

Сообщается, что поиски были осложнены толщиной лавины, которая достигла 4 метров, и сильным морозом — около 20−30 градусов.

Напомним, 10 февраля в районе вершины Тетнульд в Грузии произошел сход сразу двух лавин. Под толстым слоем снега оказались четверо граждан Чехии, которых удалось спасти, и один украинец — Евгений Щекотин.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Швейцарии на курорте Кран-Монтана туристов накрыла снежная лавина. Под завалами оказались более десятка туристов. А в польских Татрах от снежной лавины пострадали четыре человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Кейт Миддлтон, Камилла и принц Уильям

Кейт Миддлтон в синем, Камилла – в зеленом: две королевские пары вышли в свет вместе (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер