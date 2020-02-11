Мир

Мог стать жертвой лавины: на курорте в Грузии второй день ищут украинского туриста

В Грузии вторые сутки продолжается поиск пропавшего в горах украинского туриста. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, мужчина мог стать жертвой лавины, которая сошла в горах в Местийском муниципалитете.

Считается, что турист мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульди.

Ранее стало известно, что оказавшиеся в районе схода лавины четыре туриста из Чехии выжили, им оказали помощь спасатели. О судьбе украинца пока ничего не известно.

Напомним, в январе снежная лавина накрыла микроавтобус и снегоуборочную машину в турецкой провинции Ван. Тогда жертвой стихии стали пять человек, еще двоих туристов найти не удалось.Позже на том же месте сошла вторая лавина, которая накрыла работающих спасателей: 8 из них погибли, еще около 20 находятся под снегом. А в декабре под лавину на лыжном курорте в итальянских Альпах попала немецкая туристическая группа. Погибли три человека.



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