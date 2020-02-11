В России неожиданно задержали одиозного боевика "ДНР"

Мир

В Архангельской области России задержали террориста «ДНР» Бенеса Айо, больше известного под прозвищем «черный Ленин». В начале российской агрессии против Украины он был выдворен из нашей страны без права возвращения.

Об аресте одиозного боевика сообщили в партии «Другая Россия», которую связывают с Эдуардом Лимоновым.

«В Архангельской области задержан Бенес Айо. Бенес посещал экоактивистов на Шиесе и во вторник собирался уезжать в Москву. Связи с ним нет. Сообщают, что задержан без объяснения причин», — говорится в сообщении.

Информацию о задержании подтвердил общественный деятель, член КПРФ Дмитрий Сараев.

Террориста якобы задержали около 19:30 в селе Яренск, куда тот приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в посёлке Шиес. Туда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы.

«Он сам из Латвии, активно поддерживал нас на Шиесе, волонтерил. Все было спокойно, но сегодня его задержали без объяснения причин. Сначала он был в урдомском отделе полиции, затем его увезли оттуда, связь с ним потеряна, телефон у него отобрали», — рассказала председатель инициативной группы «Чистая Урдома» Светлана Бабенко.

Официальной информации о задержании Бенеса Айо пока нет.

Напомним, что Айо получил известность благодаря видео с ним из оккупированного Донецка. Он является приверженцем коммунистических взглядов, и членом «коммунистической партии ДНР», которую ликвидировали оккупационные власти «республики». Из-за своих взглядов и «зажигательных» выступлений Айо даже получил прозвище «Черный Ленин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в тяжелые для нашей страны дни 2014 года «иностранный гражданин африканского происхождения, призывавший к беспорядкам на митингах», был неоднократно выдворен за пределы Украины, но упорно возвращался на ее территорию, чтобы расшатывать ситуацию изнутри.

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