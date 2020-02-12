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Больше не "вялый стручок": медики разработали необычный метод лечения импотенции

3:50 12 февраля 2020 81
Мужская сила вернулась
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что мужская сила ослабевает с возрастом, во многих случаях говорить об импотенции не имеет смысла — недуг можно излечить.

И помочь в этом могут в том числе звуковые волны, направленные в половой член. Об этом говорится в результатах исследования, которое проводили ученые из итальянского UniversityofNaplesFedericoII, пишет Daily Mail.

Его авторы сопоставили эту относительно новую методику с эффектом стандартных лекарств против импотенции на группе мужчин с эректильными дисфункциями.

Было установлено, что 6 сеансов по 2 400 импульсов акустической энергии в область пениса обеспечили значительно более впечатляющие результаты, чем таблетки сами по себе.

Звуковые волны работают за счет стимуляции роста нервных волокон и кровеносных сосудов, что восстанавливает функционал полового члена.

20-минутные сеансы не вызывают боли у пациентов. Ученые доказали способность экстракорпоральной ударно-волновой терапии использоваться в лечении эректильной дисфункции. У всех 156 участников имелся диабет второго типа, что довольно часто сопровождает импотенцию. Диабет вызывает повреждения нервов и кровеносных сосудов из-за плохого контроля уровня сахара в крови. Добровольцы принимали сиалис в течение 12 недель, а половина также проходила через ударно-волновую терапию дважды в неделю в течение трех недель.

Средний возраст участников эксперимента составил 57 лет, тяжесть эректильной дисфункции определялась по специальной шкале. Состояние поначалу улучшилось в обеих группах, но впоследствии именно мужчины, проходившие через лечение импотенции звуковыми волнами, добились максимального прогресса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые пришли к выводу, что часто мужчин, страдающих от эректильной дисфункции (импотенции) можно определить по походке. Оказалось, что мужчины с маленькой длиной шага на 40% чаще сталкиваются с импотенцией.

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