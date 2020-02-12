- 03:50 Больше не "вялый стручок": медики разработали необычный метод лечения импотенции
- 03:07 Молния ударила в пассажирский авиалайнер в небе над Британией
- 02:35 Обострение ситуации: боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне заседания в Минске
- 02:10 Без теплых слов не остался: стало известно, как Дженнифер Энистон поздравила Брэда Питта с получением «Оскара»
- 01:42 "Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)
- 00:58 "Попытка сдать татар и украинцев": Чубаров жестко ответил Арахамии относительно подачи воды в Крым
- 00:27 Лило как из ведра: "Укрзалізниця" впечатлила вагоном электрички с дырявым потолком
- 11.02 23:28 В России неожиданно задержали одиозного боевика "ДНР"
- 11.02 23:10 Арахамия допустил, что Украина может дать воду в Крым: в сети ему жестко ответили
- 11.02 22:49 В Украине придумали ответ на паспортизацию Россией жителей ОРДЛО: что предлагают
- 11.02 22:33 Пробки обеспечены: на Северном мосту Киева временно ограничат движение транспорта
- 11.02 22:13 Пропавший в горах Грузии украинский турист найден мертвым
Больше не "вялый стручок": медики разработали необычный метод лечения импотенции
Несмотря на то, что мужская сила ослабевает с возрастом, во многих случаях говорить об импотенции не имеет смысла — недуг можно излечить.
И помочь в этом могут в том числе звуковые волны, направленные в половой член. Об этом говорится в результатах исследования, которое проводили ученые из итальянского UniversityofNaplesFedericoII, пишет Daily Mail.
Его авторы сопоставили эту относительно новую методику с эффектом стандартных лекарств против импотенции на группе мужчин с эректильными дисфункциями.
Было установлено, что 6 сеансов по 2 400 импульсов акустической энергии в область пениса обеспечили значительно более впечатляющие результаты, чем таблетки сами по себе.
Звуковые волны работают за счет стимуляции роста нервных волокон и кровеносных сосудов, что восстанавливает функционал полового члена.
20-минутные сеансы не вызывают боли у пациентов. Ученые доказали способность экстракорпоральной ударно-волновой терапии использоваться в лечении эректильной дисфункции. У всех 156 участников имелся диабет второго типа, что довольно часто сопровождает импотенцию. Диабет вызывает повреждения нервов и кровеносных сосудов из-за плохого контроля уровня сахара в крови. Добровольцы принимали сиалис в течение 12 недель, а половина также проходила через ударно-волновую терапию дважды в неделю в течение трех недель.
Средний возраст участников эксперимента составил 57 лет, тяжесть эректильной дисфункции определялась по специальной шкале. Состояние поначалу улучшилось в обеих группах, но впоследствии именно мужчины, проходившие через лечение импотенции звуковыми волнами, добились максимального прогресса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые пришли к выводу, что часто мужчин, страдающих от эректильной дисфункции (импотенции) можно определить по походке. Оказалось, что мужчины с маленькой длиной шага на 40% чаще сталкиваются с импотенцией.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...