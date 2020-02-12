В 2020 году: названа новая дата выхода седьмого сезона сериала "Сваты"

Шоу-бизнес

Сериал «Сваты-7», съемки которого начались в Минске, может появиться на экранах до конца текущего года.

Об этом пишет издание «КП в Беларуси».

Авторы материала говорили с дублером Федора Добронравова Сергеем Сманцером (на заглавном фото в красном), который до октября прошлого года занимался производством корпусной мебели, но благодаря случайному знакомству с актрисой театра попал на съемочную площадку.

«Когда я пришел на кастинг, меня переодели, попросили пройтись, сделали пару кадров с разных ракурсов. Отправили весь этот материал режиссеру, он сказал, что я похож на Добронравова, и меня сразу одобрили на роль дублера Федора Викторовича», — рассказал он.

В зимних съемках «Сватов-7» Сманцеру лишь раз пришлось дублировать Добронравова.

С Федором Добронравовым Сергею удалось познакомиться только 10 февраля. В этот день съемочная группа снимала Масленицу около Минского тракторного завода.

Красочное народное гулянье, по его словам, проходило в парке Победы. На съемки приехали несколько десятков актеров массовки — гуляли всей деревней. Среди звезд сериала: Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Михаил Трухин — новый персонаж «Сватов-7». На Масленице Сергей Сманцер вместе с женой Еленой уже сыграли соседей знаменитых героев.

Праздник, по его словам, был очень колоритный: среди празднующих были даже настоящие шотландцы в килтах и с голыми коленями. Было мокро и холодно.

Режиссеру Андрея Яковлеву нравилось, когда начинал падать снег, он сразу просил побыстрее начать съемки.

«Во время съемок пришлось сжечь два чучела, потому что снимали сначала актеров массовки, а потом сцены с главными героями», — рассказывает дублер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что возрастные изменения актеров вынудили авторов сериала буквально уничтожить отснятый ранее материал. Так, увидев Федора Добронравова, режиссерская группа и фанаты пришли в недоумение: они с трудом узнали звезду сериала и посоветовали ему сходить к косметологу, чтобы хоть немного «освежить» внешний вид, ведь он напоминает сейчас не заводного молодого отца (в соответствии с требованиями сюжета), а увядающего дедушку.

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