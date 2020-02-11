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- 06:57 Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона
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Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона
Похоже, создатели сериала «Сваты» успешно успевают «выдавать на гора» новый материал. Такой вывод можно сделать из того факта, что в официальной группе сериала в Instagram уже появились первые снимки со съемок седьмой части ситкома, а в запрещенной в Украине социальной сети — и первые видео.
На фото можно увидеть в гриме и с головным убором Татьяну Кравченко. На других фото засветилась актриса Анна Кошмал, которая сыграла внучку Женьку. На артистке также большой платок, что еще раз говорит о том, что «Сваты», которых снимают зимой, обязательно захватят праздник Масленицы.
Как вольется гулянье в сюжет основной картины, пока остается загадкой. Зимние кадры снимают в Беларуси, летом сюда же вернутся на досъемки летних недостающих сцен, затем — монтаж и озвучка. По словам Федора Добронравова, выйдет сериал не раньше 2021 года.
Организаторы говорят, что из-за долгого перерыва им пришлось немного изменить сюжет и начать съемки заново. Ведь многие артисты за это время изменились внешне или поменяли имидж, младших внуков Будько-Ковалевых и вовсе не узнать — актеры стали совсем взрослыми.
О еще одной сюжетной линии можно судить из короткого видео: на нем показаны Татьяна Кравченко в роли Валентины и Федора Добронравова, играющий Ивана Будько. В ролике супруги, как всегда, что-то обсуждают. При этом все действо происходит в танце, а на заднем фоне видны атрибуты Масленицы — символ большого солнца как прихода весны.
Очевидно, в новых сериях будут присутствовать две сюжетных линии: знакомые всем герои на Масленице и их «версии в молодости», которых сыграют молодые актеры. Впрочем, все это из области догадок, и вскоре сами создатели сериала, скорее всего, начнут «сливать по капле» подробности нового сезона.
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