Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Шоу-бизнес

Несмотря на намерения в быстром темпе доснять недостающий материал для седьмого сезона сериала «Сваты», его создатели столкнулись с рядом препятствия. Одно из них — стремление актеров, исполняющих главные роли, устроить личную жизнь.

Кроме того, за три года главные герои сериала изменились внешне, пишет «КП в Беларуси».

Возрастные изменения актеров вынудили буквально уничтожить отснятый ранее материал. Так, увидев Федора Добронравова, режиссерская группа и фанаты пришли в недоумение: они с трудом узнали звезду сериала и посоветовали ему сходить к косметологу, чтобы хоть немного «освежить» внешний вид, ведь он напоминает сейчас не заводного молодого отца (в соответствии с требованиями сюжета), а увядающего дедушку.

Еще одной причиной, из-за которой нужно сценарий, стала смена декораций. Известно, что некоторые сцены были сняты в доме семьи Празецких, который находится в Дуличах. По сценарию, дом принадлежит Ивану и Валюхе Будько. Но за время заморозки сериала настоящие хозяева дома сделали ремонт, соответственно поменялся интерьер.

«Мы поменяли кухню, потому что предыдущая была уже совсем старенькая. Сценаристам пришлось переписать сценарий под новый гарнитур! А так у них вся мебель своя — нашу мы перенесли на второй этаж. По плану у нас будут снимать еще несколько дней в феврале, а продолжат только в мае. Вся обстановка и аппаратура останутся в доме. Но это мелочи, нам так нравится, что съемки проходят у нас», — рассказала Празецкая.

Таким образом, материал, отснятый в доме в 2017 году, будет значительно отличаться от кадров 2020 года. Поэтому создатели «Сватов» посчитали, что устарели и некоторые сюжетные линии, и все нужно переписать.

Напомним, что к работе над седьмым сезоном сериала должны были приступить еще два года назад, но по разным причинам все откладывалось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 7-м сезоне сериала появится ряд новых персонажей, в том числе и «Валюха в детстве», которую сыграет юная украинка.

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